Kaczyński tłumaczy ataki na premiera

PiS może realizować zapowiadane programy dzięki pieniądzom z uszczelnienia systemu podatkowego; autorem tego sukcesu jest premier Mateusz Morawiecki, dlatego jest atakowany - mówił w piątek na konwencji w Białymstoku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Pytanie, dlaczego możemy ten program zrealizować, dlaczego to nie są jakieś opowieści, dlaczego jesteśmy wiarygodni? No bo mamy pieniądze. A skąd mamy pieniądze? No właśnie z tego VAT-u i z tych innych podatków, które dzisiaj są lepiej ściągane, a kiedyś lądowały w kieszeni oszustów - powiedział Kaczyński.