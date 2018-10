W Krakowie o cyberbezpieczeństwie

IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec 2018 rozpocznie się w poniedziałek w Krakowie. Jak zapowiadają organizatorzy, trwające dwa dni wydarzenie zgromadzi uznanych w świecie ekspertów zajmujący się tą tematyką.

Jak poinformowała Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki - głównego organizatora Cybersec, jest to coroczna konferencja, poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego.

„Zależy nam na tym, by Cybersec był prawdziwą debatą na temat tego, co w cyberbezpieczeństwie jest ważne i aktualne. Nasi goście i paneliści to eksperci, którzy mają wpływ na kierunki rozwoju strategii i polityk dla cyberbezpieczeństwa oraz dla cyfrowych technologii przyszłości” - zaznaczyła Albrycht.

Organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych, liczą na to, że wypracowane w trakcie konferencji rekomendacje będą miały bezpośrednie przełożenie na to, co w tej kwestii będzie się decydowało nie tylko tu w Polsce, ale także w skali globalnej.

W prezentacjach i panelach dyskusyjnych weźmie udział ponad 140 prelegentów. Konferencja będzie się toczyć w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: państwo, obrona, przyszłość i biznes.

„Program tegorocznej konferencji jest bardzo bogaty. W ramach czterech głównych ścieżek tematycznych zaplanowaliśmy 50 formatów konferencyjnych, w tym panele dyskusyjne, wywiady i prezentacje. Mamy też sesje specjalne” - zapowiedziała dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowa Cyberscec Forum.

Dodatkowo w tym roku - dodała - po raz pierwszy jest organizowany Innovation Hyde Park, nowe wydarzenie, który ułatwi wymianę pomysłów i umożliwi firmom z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) prezentowanie swoich produktów i rozwiązań w nieformalny sposób przy swobodnej atmosferze.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Cyfry, Kody, Szyfry - 100 Lat Niepodległej” przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, a tym samym popularyzująca historię Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

PAP, sek