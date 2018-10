10 tys. lokali z Mieszkania Plus

W ramach rządowego programu Mieszkanie plus realizowanych jest obecnie 27 projektów, w ramach których powstaje 10 tys. mieszkań. Wartość tych inwestycji to ponad 2,4 mld zł.

„Aktualnie w realizacji jest 27 projektów, w ramach których powstaje ponad 9 tys. 681 mieszkań” - mówił koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz. Jak dodał, „część tych projektów jest w budowie, część czeka na komercjalizację, część już oddano„.

Mirosław Barszcz zaznaczył, że wśród tych 10 tys. mieszkań są zarówno zrealizowane inwestycje - Biała Podlaska, Kępno oraz projekty na terenie gminy Jarocin. „Są ujęte w tym wykazie także przedsięwzięcia w trakcie realizacji - jak Kępice, Katowice, Gdynia” - powiedział.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta, „-pozostałe inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus zlokalizowane są na terenie miasta st. Warszawy - m.in. osiedle Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej oraz Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Wałbrzychu, Dębicy, Pelplinie, Skawinie, Radomiu, Świdniku, Łowiczu, Zamościu, gminie Kobierzyce, Łodzi oraz Zakliczynie-„.

Jak informował Barszcz, do końca tego roku „planowany stan realizacji to ma być blisko 30 tys. mieszkań z ostateczną decyzja inwestycyjną„.

„Wartość tych inwestycji to 8,7 mld zł” - powiedział.

„Analizujemy natomiast inwestycje, w ramach których może powstać 117 tys. mieszkań, w ramach rządowego programu Mieszkanie plus” - mówił Barszcz. Jak dodał, „to łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł„.

Mieszkanie plus to zbiór działań zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym.

Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału. W ramach programu utworzony został także Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach. W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

PAP, sek