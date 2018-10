Młoda mama wraca do firmy

Powrót do pracy po okresie urodzenia i zajmowania się dzieckiem to dla każdej mamy wyzwanie. Rozpoczyna ona bowiem w swoim życiu nowy etap i wkracza po dłużej bądź krótszej przerwie na ścieżkę zawodową. Przed Tobą tego typu zadanie? Zobacz, o czym musisz pamiętać w kwestii powrotu do pracy

Sporo mam ma wątpliwości co do liczby badań lekarskich, jakie będą musiały wykonać przed powrotem do pracy. Jak się okazuje, sytuacja w rzeczywistości wcale nie jest straszna; zdarzają się wręcz sytuacje, że nie jest konieczne wykonanie żadnych badań.

Najważniejsze badania okresowe

Badania okresowe to obowiązkowe badania, na które musi zostać skierowany dany pracownik. Są przewidziane co dwa, trzy czy nawet co pięć lat, w zależności od specyfiki pracy i stanowiska, jakie wykonujesz. Często zdarza się, że danej osobie badania okresowe kończą się właśnie podczas urlopu macierzyńskiego. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce u Ciebie, obowiązkowe badania będą pierwszym krokiem przed powrotem do pracy.

Badania kontrolne tylko dla niektórych

Drugim rodzajem badań, z jakim możesz spotkać się przed powrotem do pracy, są badania kontrolne. To one budzą o wiele więcej wątpliwości wśród mam, które zdecydowały się ponownie wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej.

Kiedy badania kontrolne są konieczne? Jak się okazuje, na badania kontrolne zostaną skierowane wyłącznie te pracownice, które przed pójściem na urlop macierzyński, jeszcze w trakcie ciąży, przebywały na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 30 dni. To badanie pozwoli określić zdolność do wykonania pracy na dotychczasowym stanowisku. W przypadku konieczności wykonania zarówno badań okresowych jak i kontrolnych, nie obawiaj się dodatkowych formalności. Wszystko załatwisz za jednym razem, na podstawie jednego skierowania.

Jeśli Twoja niezdolność do pracy w trakcie ciąży trwała krócej niż 30 dni, albo byłaś osobą aktywną zawodowo do samego porodu, skierowanie na badania kontrole nie będzie konieczne.

Jak widzisz, kwestia obowiązkowych badań po powrocie z urlopu macierzyńskiego zależy w dużej mierze od Twojej wcześniejszej aktywności zawodowej oraz terminu ostatnich badań okresowych. Zaufaj swojemu pracodawcy – to do niego należy bowiem obowiązek dopięcia tego typu formalności na ostatni guzik, zgodnie z przewidzianymi prawnie terminami.

Ewa Czech