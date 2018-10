MŚP mogą już aplikować o premię technologiczną

Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych.W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszyła 8 października - informuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

BGK dofinansowuje inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy.

Jednym z kluczowych zadań BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Kredyt na innowacje technologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem sektora MŚP. W 4 dotychczasowych konkursach przedsiębiorcy złożyli ponad 1600 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld zł. To pokazuje jak istotną rolę odgrywają instrumenty finansowe, dzięki którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrażać nowoczesne technologie oraz konkurować najwyższą jakością towarów i usług – podkreśla Przemysław Cieszyński, z zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 4 nabory wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne. Promesę premii technologicznej uzyskało ponad 600 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,95 mld zł. Do tej pory bank zawarł ok. 390 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 1,35 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in takie branże jak przemysł maszynowy, przemysł spożywczy, meblarstwo, poligrafia, przemysł budowlany czy motoryzacyjny.

Żyjemy w czasach nowych, innowacyjnych technologii. Rozwijają się one błyskawicznie, zmieniając nasze życie, otoczenie i nasz biznes. Z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej co 2 – 3 lata, powstaje nowa, ulepszona kategoria urządzeń, jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie, zdecydowanie mniej energochłonnych, bardziej przyjaznych środowisku. Wymusza to na przedsiębiorcy ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Sam pomysł jednak nie wystarcza. Potrzebne są inwestycje w nowy park maszynowy oraz usprawnienie procesów technologicznych. Wsparcie w formie premii technologicznej to szansa na wdrożenie nowych rozwiązań i co za tym idzie zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej. – ocenia Jacek Borowski, właściciel firmy Fol-Pol, która skorzystała z Kredytu na innowacje technologiczne.

Jak informuje BGK, podobnie jak w poprzednim naborze, konkurs jest prowadzony w rundach. Po każdym z etapów zewnętrzni eksperci branżowi będą oceniali złożone wnioski, bez konieczności czekania na zakończenie całego naboru. Wniosek można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca może poprawić lub uzupełnić swój wniosek.