Ostre spięcie między USA a Chinami

Od obustronnej krytyki i podkreślenia problemów w coraz bardziej napiętych relacjach rozpoczęło się spotkanie szefa MSZ Chin Wanga Yi z odwiedzającym Pekin sekretarzem stanu USA Mike’iem Pompeo.

Jak zauważa agencja Reutera, obaj dyplomaci wymienili wprawdzie uprzejmości i podkreślili konieczność współpracy, ale ich wypowiedzi w rozmowie z dziennikarzami na wstępie spotkania były nadzwyczaj ostre.

Ostatnio strona amerykańska wciąż eskaluje napięcia handlowe z Chinami, podjęła szereg działań w kwestii Tajwanu, które naruszają prawa Chin, oraz bezpodstawnie krytykowała wewnętrzną i zagraniczną politykę Chin - oświadczył Wang podczas wspólnego wystąpienia w ośrodku hotelowym Diaoyutai w Pekinie. - Żądamy, aby strona amerykańska zrezygnowała z tego rodzaju błędnych działań - wezwał Wang, który w chińskim rządzie pełni również funkcję radcy stanu.

Pompeo, który miał zapoznać Wanga z przebiegiem swojej niedzielnej wizyty w Pjongjangu, przyznał, że w wymienionych przez niego kwestiach obie strony „fundamentalnie się nie zgadzają”.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni działaniami Chin i cieszę się, że mamy okazję przedyskutować dziś każdą z nich, gdyż stosunki USA-Chiny to niesamowicie ważne relacje - wskazał.

Po rozmowach z Wangiem Pompeo spotkał się z dyrektorem komitetu spraw zagranicznych rządzącej Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechi. Yang ocenił, że choć jest wiele kwestii, w których Waszyngton i Pekin się nie zgadzają, ważne jest, aby obie strony słuchały się wzajemnie i rozszerzyły współpracę polityczną.

W Pjongjangu Pompeo spotkał się z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem, z którym rozmawiał na temat denuklearyzacji i organizacji jego drugiego szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Konkretny program wizyty Pompeo w Chinach nie został publicznie ogłoszony. Sekretarz stanu pisał w poniedziałek na Twitterze, że spotka się z Wangiem i Yangiem, by „zacieśniać nasze konstruktywne i nastawione na rezultaty relacje”.

To ważne, aby USA i Chiny współpracowały w dążeniu do ostatecznej, w pełni zweryfikowanej denuklearyzacji KRLD oraz stosowaniu sankcji - napisał Pompeo, odnosząc się do międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną za jej zbrojenia jądrowe.

Prezydent Trump zarzucał wcześniej Chinom, że udzielają Korei Płn. wsparcia, które - jak ocenił - „nie pomaga” nakłaniać jej do denuklearyzacji. Pekin wzywa do złagodzenia sankcji przeciwko Pjongjangowi, natomiast Waszyngton wyklucza jakiekolwiek ustępstwa, dopóki reżim Kima nie wyzbędzie się broni jądrowej.

Wiceprezydent USA Mike Pence zarzucił niedawno Chinom „hurtową kradzież amerykańskiej technologii” oraz prowadzenie „złośliwej kampanii” przeciwko Trumpowi. Zdaniem Pence’a chiński rząd usiłuje wpłynąć na listopadowe wybory do Kongresu i wybory prezydenckie w USA w 2020 roku, gdyż nie chce, aby zwyciężył Trump i Republikanie z powodu ich twardego stanowiska w sprawach handlu.

Prezydent Trump zarzuca Chinom nieuczciwe praktyki handlowe, obwiniając je o olbrzymi deficyt swojego kraju w dwustronnej wymianie, który w ubiegłym roku wyniósł według danych amerykańskich 375 mld dolarów. Od lipca USA nałożyły już karne cła na chiński eksport wart 250 mld dolarów rocznie, a Chiny w odwecie ocliły amerykańskie towary o wartości 110 mld dolarów rocznie.

