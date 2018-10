Chiny światowym liderem produkcji piwa

W 2017 roku na całym świecie branża piwowarska sprzedała złocisty trunek o wartości 661 miliardów dolarów. Podczas gdy rośnie popularność piwa rzemieślniczego, to jednak ten rodzaj piwa stanowi nadal zaledwie niewielki procent całkowitej sprzedaży. Na rynku cały czas dominują giganci - pisze Business Inssider Polska

Według raportu Bank of America Merill Lynch 50 największych marek piwa na świecie odpowiada za 48 proc. konsumpcji złocistego trunku.

Oto 10 największych marek piwa w 2017 rok na podstawie globalnej sprzedaży, oszacowanej przez GlobalData Consumer. Większość z nich nie jest znana w Polsce.

SNOW

Szacowana wielkość sprzedaży: 101,2 mln hektolitrów. Produkcję rozpoczęto zaledwie 25 lat temu. Na początku sierpnia br. Heineken ogłosił, że zamierza kupić 40 proc. udziałów w spółce CRH Beer, do której należy marka Snow.

BUDWEISER

Szacowana wielkość sprzedaży: 49,2 mln hektolitrów. To amerykańskie piwo, przy produkcji którego jęczmień został częściowo zastąpiony ryżem. Jest to jeden z najpopularniejszych brandów należących do koncernu Anheuser-Busch InBev.

TSINGTAO

Szacowana wielkość sprzedaży: 49 mln hektolitrów. Piwo Tsingtao sprzedawane jest niemal w całości w Chinach, gdzie często podaje się je w butelkach o pojemności 640 mililitrów. Historia tego piwa zaczęła się w 1903 roku, gdy nosiło ono nazwę Germania-Brauerei.

BUD LIGHT

Szacowana wielkość sprzedaży: 44,8 mln hektolitrów. Bud Light jest marką piwa numer jeden w USA. Jest lżejszą wersją Budweisera i zostało wprowadzone na rynek na fali popularności mniej kalorycznych piw. Brand należy do koncernu Anheuser-Busch InBev.

SKOL

Szacowana wielkość sprzedaży: 35.1 mln hektolitrów. Skol jest efektem współpracy brytyjskich, kanadyjskich, szwedzkich i belgijskich browarów, w celu stworzenia międzynarodowego brandu piwa. Dziś marka, należąca do firmy Anheuser-Busch InBev, jest prawie w całości sprzedawana w Brazylii.

HEINEKEN

Szacowana wielkość sprzedaży: 34,3 mln hektolitrów. Heineken to marka piwa warzonego od 1873 roku przez browar Heineken z Holandii oraz na licencji przez browary w kilkudziesięciu krajach, należące do Grupy Heineken.

HARBIN

Szacowana wielkość sprzedaży: 29,9 mln hektolitrów. Harbin twierdzi, że jest najstarszym chińskim piwem. Napój cieszy się największą popularnością w północno-wschodnich Chinach, skąd się wywodzi. Obecnie jest własnością koncernu Anheuser-Busch InBev.

YANJING

Szacowana wielkość sprzedaży: 29,7 mln hektolitrów. To chińska marka, która powstała w 1980 roku. W pierwszej połowie 2018 roku, Yanjing Beer miało przychody w wysokości ok. 850 milionów dol., co stanowi wzrost o 8,9 proc. rok do roku.

CORONA

Szacowana wielkość sprzedaży: 28,8 mln hektolitrów.To najpopularniejsza meksykańska marka piwa, należąca do firmy Grupo Modelo. Obecnie eksport stanowi coraz większą część jej sprzedaży. W 2017 roku sprzedaż tego piwa w USA wzrosła o 10 proc., co jest dowodem na rosnące zainteresowanie Amerykanów piwem meksykańskim.

COORS

Szacowana wielkość sprzedaży: 26,5 mln hektolitrów. To amerykańskie piwo z gór stanu Kolorado. Jego właścicielem jest firma Molson Coors. We wrześniu br. browar ogłosił, że przeprowadza restrukturyzację, obcinając ok. 350 etatów w całej firmie.

AR/BI