Za PO budżet stracił 400 mld zł z tytułu VAT

Na koniec roku dochody z VAT wyniosą ok. 170 mld zł; w 2019 r. z VAT, CIT i PIT wpłynie ponad 50 mld zł więcej; skala uszczelnienia systemu podatkowego pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe - mówił wiceszef sejmowej komisji finansów Janusz Szewczak (PiS).

Chciałem państwu pokazać 150 stronicowy raport Instytutu Studiów Podatkowych, który wpłynął do Komisji Finansów Publicznych. Jest on jednym wielkim oskarżeniem braku działań prawnych, zmian legislacyjnych, ale również praktyki działania urzędów skarbowych, administracji skarbowej, która ewidentnie przymykała oko na gigantyczny rabunek dochodów podatkowych, które łącznie możemy oszacować w latach 2008-2015 na co najmniej 400 mld zł - powiedział Szewczak podczas konferencji prasowej w Sejmie.