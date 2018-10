Szokujący bilans reprywatyzacji w stolicy

Ponad 20 miliardów złotych strat, ponad 4 tysiące wydanych decyzji i niemal 100 tysięcy zreprywatyzowanych lokatorów! Oto skala przekrętu, na który pozwoliła Platforma Obywatelska w Warszawie! Patryk Jaki wspólnie z Komisją Weryfikacyjną przedstawili bilans reprywatyzacji warszawskiej!-informuje portal wPolityce.pl

Cytowany przez portal, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przytoczył szokujące dane dotyczące warszawskiej reprywatyzacji.

Oddano ok. 4200 nieruchomości. Komisja zbadała 3090 z nich. Wartość zwróconego mienia to 20,374 miliardów złotych. Wypłacono odszkodowania 1,184 mld. zł. Łącznie straty Warszawy wyniosły 21,558 mld. złotych, a reprywatyzacja potencjalnie niezgodna z prawem to 12,22 mld. złotych.– podsumował Patryk Jaki.

Jaki przypomniał, że 7 urzędników zeznało,iż w ratuszu zarządzanym przez PO, mieli polecenie, by wydawać 300 nieruchomości rocznie.

Nacisk na liczbę wydawanych decyzji spowodował powstanie układu, grupy przestępczej, mafii reprywatyzacyjnej. – podkreślił Patryk Jaki. Nikomu takiej pracy nie udało się wykonać. Do dzisiaj nie spłynęły do nas wszystkie decyzje ratusza. Nikt do tej pory nie zbadał tylu decyzji. 78 proc. decyzji zapadło za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, zaś tylko 5 proc. za czasów Lecha Kaczyńskiego. To ten prezydent zahamował proces reprywatyzacyjny - dodaje Patryk Jaki.