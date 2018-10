W grudniu podpisanie umowy ws. Baltic Pipe

Inwestycja w Batlic Pipe jest w stu procentach prowadzona zgodnie z założonym harmonogramem. W żadnym wypadku nie widzimy problemów z jej realizacją - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Naimski zapewnił, że współpraca z duńskimi partnerami - zarówno na poziomie rządowym, jak inwestorskim między Gaz-Systemem a Energinetem układa się bardzo dobrze.

Do grudnia inwestorzy planują podpisanie umowy o budowie, to jest kolejny etap - równoznaczny z ostateczną decyzją inwestycyjną - powiedział.

Jak ujawnił, przygotowania do podpisania tego dokumentu są w „bardzo dużym” stopniu zaawansowane. Tu nie widać żadnych zagrożeń - zapewnił. Przypomniał, że prowadzone są już prace w terenie, zbierane dane do raportów środowiskowych, wybrana też jest ostateczna trasa przebiegu gazociągu.

Pierwszego października 2022 r. gazociąg (Baltic Pipe) będzie do wykorzystania, podobnie jak terminal LNG w Świnoujściu, który ma zostać rozbudowany do 7,5 mld mocy regazyfikacyjnej - mówił pełnomocnik.

Naimski powiedział, że dokument dotyczący polityki energetycznej Polski został przyjęty w Ministerstwie Energii i został wniesiony do Rady Ministrów.

Jak mówił, jego generalne zasady były wielokrotnie przedstawiane przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.

Podczas konferencji poświęconej przyszłości polskiej energetyki pełnomocnik odniósł się do rosnących cen energii. „To jest problem” - przyznał.

Jak zauważył, bezpośredni wpływ na ceny energii ma to, co dzieje się na rynku cen emisji CO2.

W ciągu bardzo krótkiego czasu ta cena wzrosła pięciokrotnie z poziomu 5-6 euro za tonę do poziomu 25 euro za tonę. Co ciekawe, kiedy minister Tchórzewski zapowiedział publicznie, że poprosi KE o przyjrzenie się temu rynkowi, okazało się, że chwilę potem cena spadła o 5 euro. To jest symptom, który mógłby być przesłanką, by myśleć, że mamy jednak do czynienia z rodzajem spekulacji - zauważył.