Ocieplenie - globalne, ograniczenia - tylko dla Europy?

Wielu z tragicznych konsekwencji zmian klimatycznych można uniknąć, jeśli wzrost średniej temperatury na Ziemi zostanie ograniczony do 1,5 stopnia. Organizacje ekologiczne wzywają UE do ustanowienia nowych celów. Ale dlaczego tylko Europę?

Przygotowany przez oenzetowski Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) raport pokazuje, że ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do epoki przedindustrialnej jest cały czas możliwe. Naukowcy, opierając się na sześciu tysiącach publikacji i dziesiątkach tysięcy uwag, dowodzą, że wzrost temperatury o 2 stopnie, czyli jedynie o 0,5 stopnia więcej niż sugerują, będzie miał katastrofalne skutki.

W dokumencie IPCC podano wiele przykładów, takich jak wzrost poziomu mórz, dziesięciokrotnie częstsze całkowite topnienie pokrywy lodowej Arktyki czy spadek liczby ryb w głównych łowiskach jako efekt przegrzania Ziemi. Przy wzroście średniej temperatury o 1,5 stopnia ryb będzie mniej o 1,5 mln ton rocznie, a przy 2 stopniach - aż o 3 mln ton. Jednak głównym powodem do niepokoju jest zwiększenie częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak np. fale upałów.

Z obliczeń naukowców wynika, że już teraz średnia globalna temperatura Ziemi jest wyższa o około 1 stopień Celsjusza niż w epoce przedindustrialnej.

Jeśli ten obecny trend będzie utrzymany, przekroczymy 1,5 stopnia pomiędzy 2030 a 2052 rokiem (…), jednak przyszłość jest cały czas w naszych rękach - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli prof. Jean-Pascal van Ypersele z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium, były wiceprzewodniczący IPCC.

Jak tłumaczył, zmiany klimatyczne są jednym z powodów ginięcia gatunków roślin i zwierząt. Przy wzroście temperatury o 2 stopnie w porównaniu do 1,5 stopnia ryzyko dla niektórych z nich zwiększa się ponad dwukrotnie.

Zmiany klimatu są zagrożeniem dla wszystkich form życia na naszej planecie. Raport IPCC pokazuje, że da się jeszcze uniknąć najgorszego; redukcja emisji CO2 do zera jest pilna potrzebą. To wykonalne. Jesteśmy to winni naszym dzieciom i wszystkim młodym ludziom - oświadczył.

Naukowcy i organizacje zajmujące się problemem globalnego ocieplenia wzywają do przyspieszenia transformacji w kierunku 100-procentowej energetyki odnawialnej i całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych.

Wszystkie oczy są teraz zwrócone na ministrów środowiska państw UE, którzy powinni podjąć działania w wyniku ostrzeżeń z raportu IPCC i zobowiązać się do zwiększenia unijnego celu sporo poza 45 proc.” - podkreślił Wendel Trio, szef Climate Action Network, która skupia 150 organizacji zajmujących się zmianami klimatycznymi.

Jak zaznaczył, utrzymanie się poniżej 1,5 stopnia Celsjusza wymaga od Europy drastycznego zredukowania emisji, tak by do 2040 roku gazów cieplarnianych było pochłanianych dokładnie tyle, ile jest wyrzucanych do atmosfery.

Wypracowany z wielkim trudem w 2014 roku unijny cel dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok przewiduje redukcje wynoszące co najmniej 40 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Zdaniem działających na rzecz ochrony klimatu to jednak za mało.

Nowy raport IPCC jasno pokazuje, że jeśli mamy pozostać poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, potrzebujemy bezprecedensowego przyspieszenia w kierunku niskowęglowej gospodarki” - oświadczyła Sandrine Dixson-Decleve ze zrzeszającego naukowców, polityków i biznesmenów Klubu Rzymskiego.

Jej zdaniem obecne unijne cele klimatyczne są niewystarczające.

Potrzebujemy nowych celów dla energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej. Cel UE na 2050 rok musi być zaostrzony do co najmniej 90 proc. redukcji emisji. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy celów średniookresowych, które są znacznie mocniejsze niż obecne - oceniła Dixson-Decleve.

Dyrektor organizacji Friends of the Earth Europe Jagoda Munić podkreśliła, że raport IPCC pokazuje, że uzależnienie państw europejskich od paliw kopalnych musi się skończyć.

Bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i czystsza Europa bez paliw kopalnych jest możliwa. Społeczności pokazują nam drogę - od opierania się +brudnym+ projektom energetycznym na całym świecie po instalowanie własnych systemów energii odnawialnej - oświadczyła Munić.

Raport IPCC, który został opublikowany w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w Korei Południowej, ma być naukową podstawą do negocjacji na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.

