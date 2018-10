PGNiG: Będą dwa nowe kontrakty na dostawę LNG

Nigdy nie podpisaliśmy umowy na dostawę LNG, który byłby droższy niż gaz rosyjski - powiedział wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak. Zapowiedział, że do końca br. spółka podpisze „przynajmniej” dwa nowe kontrakty na dostawy LNG.

Wyjaśnił, że chodzi o dwa długoterminowe kontrakty na dostawy LNG.

One również będą tańsze niż gaz rosyjski. Mówimy tu o dostawach do Polski - czyli chodzi o koszt (gazu ), transport i rozładunek - i to będzie gaz tańszy niż obecnie oferowany Polsce przez Gazprom - podkreślił wiceszef PGNiG.

Ten gaz jest konkurencyjny względem gazu rosyjskiego w Polsce - zaznaczył.