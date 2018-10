Wartość przejętych roszczeń w stolicy to 63 mln złotych

Jakub R. doprowadził do przejęcia roszczeń wartych co najmniej 63 mln zł dot. działki przy ul. Chmielnej 70 - podał prokurator Michał Ostrowski. Mówił również, że w sprawach reprywatyzacyjnych prowadzonych jest łącznie 155 śledztw obejmujących 470 nieruchomości.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował w poniedziałek, że jest kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej. Obejmuje on 9 osób. Wśród oskarżonych są b. wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym magistracie Jakub R. oraz b. dziekan stołecznej palestry Grzegorz M.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej prokurator Ostrowski mówił, że śledztwo ws. afery reprywatyzacyjnej rozpoczęło się od dawnego adresu Chmielna 70. Dodał, że wszczęcie śledztwa wynikało m.in. z doniesień medialnych, które wskazywały na model działania ws. przejęcia tego gruntu.

Okazało się, że w istocie za tym czynem stał były urzędnik ratusza pan Jakub R. To on doprowadził do przejęcia roszczeń wartych co najmniej 63 mln zł (które dotyczyły - ) działki w sercu Warszawy - mówił.