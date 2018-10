Rosja boi się rakiet średniego zasięgu

W reakcji na łamanie przez Rosję traktatu INF z 1987 r. o likwidacji rakiet pośredniego i średniego zasięgu NATO może rozmieścić w Europie własne pociski. To byłoby dla Moskwy gorsze niż tarcza antyrakietowa - pisze ekspert „Nowej Gaziety” Paweł Felgenhauer.

Niektórzy członkowie Sojuszu przekonują, że już teraz należy uznać, że układ INF jest martwy, i zacząć przygotowania do rozmieszczania nowych superprecyzyjnych, inteligentnych i utajnionych +eurorakiet+, które byłyby zdolne do wyszukiwania i niszczenia ruchomych celów naziemnych - zauważa Felgenhauer, analityk wojskowy rosyjskiej niezależnej „Nowej Gaziety”.

USA od dawna zarzuca Rosji łamanie tego porozumienia, a według eksperta „nawet tradycyjnie umiarkowane i przyjazne kraje gotowe są pójść za ogólną linią Sojuszu”, według której działania Moskwy wymagają zdecydowanej reakcji.

Zarzucając USA, że zasłaniając się tarczą antyrakietową, łamią postanowienia INF, nasi również rozmieścili swoje rakiety, które na Zachodzie nazywane są Nowator 9M729 lub SSC-8. Według wywiadu USA obejmują one swoim zasięgiem całą Europę, czemu w Moskwie się oczywiście zaprzecza - dodaje.

Ten wariant potencjalnie zagraża głównym rosyjskim siłom powstrzymywania jądrowego - silosowym i mobilnym międzykontynentalnym rakietom. To o wiele gorsze niż jakakolwiek przyszła tarcza antyrakietowa i przede wszystkim technicznie możliwe do zrealizowania w krótkim czasie” - pisze analityk. Taki scenariusz oznaczałby, że „może runąć podstawa stabilności strategicznej, a wraz z nią nadzieja na stabilną zimną konfrontację”.

Felgenhauer twierdzi, że „na razie zostały one rozmieszczone proporcjonalnie - dwie jednostki w odpowiedzi na dwie bazy w Polsce i w Rumunii”.

Jest oczywiste, że Moskwa spodziewa się targu: wy zlikwidujecie, to i my zlikwidujemy - ocenia.

Jak wskazuje, po niemal 30 latach „wyciszenia” Grupa Planowania Jądrowego NATO znowu „znalazła się w centrum aktualnej polityki”. Podczas posiedzenia Grupy na szczeblu ministrów obrony NATO omawiano warianty reakcji na działania Moskwy.

Pentagon już od kilku lat twierdził, że Rosja w tajemnicy opracowuje pocisk manewrujący bazowania naziemnego, o rozmiarach i parametrach zbliżonych do morskiego pocisku Kalibr, który od 2015 r. jest używany w Syrii - pisze analityk.

Jak dodaje, według sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga informacje o łamanie przez Moskwę postanowień INF potwierdzają także „niektórzy sojusznicy”.

Amerykańskie stanowisko w sprawie rakiet pośredniego i średniego zasięgu sprowadza się do tego, że należy wspólnie naciskać na Moskwę, by powróciła do przestrzegania porozumienia, a jeśli tego nie uczyni, należy rozpocząć rozmieszczanie w odpowiedzi analogicznych +eurorakiet+” - pisze Felgenhauer.