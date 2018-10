Na dniach będzie wiadomo, gdzie powstanie CPK

W perspektywie czterech tygodni wskażemy teren, na którym powstanie Centralny Port Komunikacyjny - powiedział w Łowiczu wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Jak dodał, port wygeneruje ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.

„Dla przyjęcia rozporządzenia dotyczącego tego obszaru rezerwacyjnego potrzebna jest jeszcze rejestracja spółki” - powiedział Wild w trakcie poniedziałkowej konferencji „Centralny Port Komunikacyjny. Perspektywy zwiększenia dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju gospodarczego Łowicza i regionu łowickiego”.

Jak dodał, „jeżeli to się stanie, niezwłocznie wskażemy teren, na którym powstanie Centralny Port Komunikacyjny”. To „perspektywa czterech tygodni” - dodał Wild.

Zdaniem Wilda inwestycja w port będzie kosztowała 16-20 mld zł. Zaznaczył, że całość to wydatek blisko 37 mld zł. Jak mówił, pieniądze są potrzebne na rozbudowę sieci drogowej, sieci kolejowej oraz w budowę CPK. Na drogi planowane jest ok. 7 mld zł, a na kolej 8-9 mld zł.

„Centralny Port Komunikacyjny wygeneruje ponad 150 tys. nowych miejsc pracy” - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak podał, tylko „na Centralnym Porcie Komunikacyjnym będziemy potrzebować do 37 tys. pracowników”. Jego zdaniem kolejne 110 tys. miejsc pracy wygenerują inne sektory gospodarki, które będą działały wokół CPK.

W drugiej części poniedziałkowej konferencji Wild razem z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorzem Schreiberem oraz kandydatem na burmistrza Łowicza Jakubem Wolskim, mówili, że mieszkańcy miasta dojadą do CPK w 15 minut.

„Jeżeli chodzi o CPK i dokładne informacje, dotyczące przebiegu będziemy mogli przedstawić je wówczas, gdy zatwierdzona zostanie sama lokalizacja portu” - mówił Wild. „Już teraz wiemy, że obecna trasa kolejowa, która łączy Łowicz z Warszawą, przez Sochaczew, zostanie uzupełniona o łączniki, które z tej trasy będą odchodzić ku CPK, tak aby zapewnić dojazd w 15 minut do Portu Solidarność”.

Jak zaznaczył Wild, że ”wszyscy mieszkańcy Łowicza będą mogli znaleźć się w ciągu 15 minut w najlepiej skomunikowanym miejscu w Polsce„.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pod obszar ewentualnej inwestycji wyznaczone są obecnie trzy gminy: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski).

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć ok. 100 mln osób.

Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, do końca 2027 r.

Inicjatorzy budowy nowego portu przekonują, że jest ona konieczna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu i w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie, w następnych latach nie będzie w stanie go obsłużyć.

Mariusz Polit (PAP), sek