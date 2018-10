MFW podniósł prognozę wzrostu polskiego PKB

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,4 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z październikowej edycji World Economic Outlook.

W kwietniowej edycji WEO prognozowano wzrost polskiego PKB w tym roku na 4,1 proc.

Polska może obecnie liczyć na silny wzrost rzędu 4,4 procent w 2018 roku (skorygowany o 0,3 punktu procentowego od kwietniowej edycji WEO). Odzwierciedla on silniejszy niż oczekiwano wzrost inwestycji. Oczekuje się, że wzrost spowolni do 3,5 procent w 2019 i 2,8 procent w średnim terminie, co jest skutkiem niekorzystnych danych demograficznych - napisano.