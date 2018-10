Nowe metody liczenia strat wojennych Polski

Raport z 1947 roku szacuje straty wojenne Polski na prawie 50 mln ówczesnych dolarów; dziś po waloryzacji byłoby to prawie 850 mld dolarów, obecnie należy jednak przyjąć nowe metody liczenia - stwierdził kierujący parlamentarnym zespołem ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Mularczyk odpowiadając na pytania w radiu RMF FM zaznaczył, że „dzisiaj trwają prace nad raportem o stratach wojennych”.

Mogę tylko powiedzieć, że raport, który powstał po wojnie, w 1947 roku, szacował nasze straty na prawie 50 mln ówczesnych dolarów. Jeśli dzisiaj tę kwotę byśmy tylko zwaloryzowali, to byłoby to prawie 850 mld dolarów” - powiedział. Jak jednak dodał, to straty wynikające ze starego raportu, a dzisiaj należy „przyjąć nowe metody liczenia”. „Nie chciałbym dzisiaj rzucać kwot, bo to duża odpowiedzialność” - podkreślił.