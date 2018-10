70 proc. wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce obsłużonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wzrosła o 70 proc. r/r do 1,2 mld euro po trzech kwartałach tego roku - poinformowała Agencja.

W komunikacie podano, że na koniec III kwartału tego roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła 36 projektów, co znaczy, że tyle zapadło pozytywnych decyzji inwestycyjnych.

Obszar inwestycji greenfield jest strategiczny i to właśnie ta grupa aktywów świadczy o długofalowym podejściu do Polski inwestorów zagranicznych. Jest dowodem na rosnące zaufanie do naszego kraju. Sektor, który wyróżnia się najbardziej w portfelu PAIH to motoryzacja, a „ściślej elektromobilność, czyli ta część branży, która jest najbardziej zaawansowana technologicznie - powiedział wiceprezes PAIH Krzysztof Senger, cytowany w komunikacie.

Największą obsłużoną przez PAIH w tym roku inwestycją jest projekt belgijskiej firmy Umicore o wartości 320 mln euro - fabryka w Nysie, gdzie produkuje się komponenty do baterii montowanych w samochodach elektrycznych.

Przedsiębiorcy z Belgii prowadzą w rankingu największych inwestorów w III kw. 2018 r. z 340 mln euro nakładów. Tuż za nimi w statystykach PAIH plasują się Stany Zjednoczone (332 mln euro), a na trzecim miejscu są przedsiębiorstwa z Niemiec (196,7 mln euro) – czytamy dalej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje mandat, który obliguje ją do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - typu greenfield - dotyczących budowy zakładów produkcyjnych lub lokowania w Polsce centrów usługowych. PAIH obsługuje ok. 30 proc. BIZ w Polsce, a jeśli chodzi o inwestycje typu greenfield jest to 60-70 proc.

Na podst. ISBnews