Polskie Koleje Linowe mogą wyjechać poza Podhale

Polski Fundusz Rozwoju kupił od funduszu Mid Europa Partners 99,7 proc. kolei linowych. Jak powiedział prezes Paweł Borys, PFR wygrał rywalizację o spółkę z innymi podmiotami. I choć zwykle PFR nie bierze udziału w procesie sprzedaży otwartym dla innych podmiotów, dla Polskich Kolei Liniowych zrobił wyjątek.

PKL to właściciel 7 ośrodków w Tatrach i Beskidach i ponad 30 km tras narciarskich. To są unikalne lokalizacje, na przykład Kasprowy Wierch i Gubałówka to symbole polskich Tatr, popularne wśród turystów – powiedział Borys.