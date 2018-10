PGZ weźmie udział w targach Arms & Security

Dziesięć firm z Polskiej Grupy Zbrojeniowej weźmie udział w targach Arms & Security w Kijowie. To największa impreza przemysłu zbrojeniowego na Ukrainie. Polacy zaprezentują m.in. broń strzelecką, moździerze, zestawy rakietowe, ale też pakiety modernizacyjne poradzieckiego uzbrojenia.

15 edycja targów zbrojeniowych Arms & Security w Kijowie potrwa od 9 do 12 października. Impreza odbywa się na kilka dni przed obchodzonym 14 października Dniem Obrońcy Ukrainy.

Na targach prezentowana jest szeroka oferta firm zbrojeniowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla wojsk lądowych, lotnictwa wojskowego i cywilnego, ale też organów ścigania oraz służb granicznych. W tegorocznej edycji targów weźmie udział dziesięć spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Radomska Fabryka Broni „Łucznik” zaprezentuje ofertę broni strzeleckiej, w tym Modułowy System Broni Strzeleckiej GROT oraz Karabinki BERYL.

Karabinek szturmowy MSBS GROT C16 FB M-1 jest najnowocześniejszą bronią indywidualną, dostosowaną do strzelania amunicją 5,56x45 mm. Został on w 2017 r. przyjęty do uzbrojenia przez Siły Zbrojne RP. To całkowicie polska konstrukcja, która dzięki modułowości pozwala na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe: zespół lufy, zespół komory zamkowej i zespół suwadła.

Z kolei BERYL to znana z polskiej armii trwała i odporna na wpływ niekorzystnych warunków środowiska samoczynno-samopowtarzalna broń indywidualna. Wersja prezentowana na targach jest dostosowana do strzelania amunicją 7,62 x 39 mm. Można prowadzić z niego ogień ciągły, pojedynczy i serią trzech strzałów. Przeznaczony jest do walki na odległościach do 600 m. Jest on również dostosowany do współdziałania z 40 mm granatnikami podwieszanymi.

Zakłady Mechaniczne Tarnów będą promować w Kijowie lekki moździerz piechoty LMP-2017, samopowtarzalny karabin wyborowy SKW-308 oraz uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000P.

W ofercie PCO S.A. znajdą się między innymi gogle noktowizyjne MU-3ADM. Jest to zaawansowane, pasywne urządzenie noktowizyjne przeznaczone do obserwacji terenu przez indywidualnego użytkownika w warunkach nocnych. Charakteryzują się kompaktową i wyjątkowo lekką konstrukcją, solidnością i niezawodnością w warunkach polowych, a także doskonałymi parametrami wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji.

Skarżyskie Zakłady MESKO zaoferują na Ukrainie Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy GROM. Pocisk rakietowy przenoszony w wyrzutni rurowej napędzany jest silnikiem zasilanym stałym materiałem pędnym i jest wyposażony w układ samonaprowadzania na podczerwień. GROM przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych z bliskiej odległości, w tym samolotów, śmigłowców i innych celów emitujących promieniowanie z zakresu widmowego podczerwieni.

Podczas targów Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol oferuje Zintegrowany System Przenoszenia Uzbrojenia i Wyposażenia Dromader, Zakłady Metalowe Dezamet proponują różne rodzaje amunicji przeznaczonej do granatników kal. 40 mm, a aktywny na rynkach zagranicznych Nitro-Chem, swoją bogatą ofertę materiałów wybuchowych.

Istotnym obszarem potencjalnej współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym na Ukrainie, jest serwis i modernizacja sprzętu wyprodukowanego w byłym Związku Radzieckim i innych państwach dawnego bloku wschodniego.

Dlatego swoją ofertę w zakresie remontów i modernizacji różnych typów śmigłowców Mi przedstawią Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1. Modernizacja przeciwlotniczego rakietowego wozu bojowego PRWB OSA (SA-8) jest z kolei propozycją Wojskowych Zakładów Uzbrojenia z Grudziądza. Poznańskie Wojskowe Zakłady Mechaniczne prezentują na Ukrainie zmodernizowany pojazd rozpoznawczy BWR-1S i przeznaczony dla Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty zespół napędowy Power-Pack.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to największy, zależny od państwa, polski producent branży zbrojeniowej, który skupia ponad 60 spółek.

SzSz(PAP)