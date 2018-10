Zatrzymano kontrabandę tytoniu o wartości 1,5 mln zł

Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy nielegalnie przemycali papierosy bez znaków akcyzowych. Według wstępnych wyliczeń spowodowali uszczuplenie Skarbu Państwa o około 1,5 mln złotych. Towar przewozili w specjalnie zbudowanych kontenerach.

Funkcjonariusze przejęli prawie 80 tys. paczek papierosów. Policyjne działania odbyły się we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani to mieszkańcy Poznania w wieku 38 i 59 lat - poinformowała we wtorek st. sierż. Marta Mróz z poznańskiej policji.

Przestępczy proceder odbywał się w centrum Poznania. W przydomowych halach garażowych przyjmowany był towar dostarczany z zagranicy. Papierosy pakowano do specjalnie zbudowanych kontenerów, a następnie wywożono w dalsze części Europy - podała Mróz.

Technologia i wykonanie skrzyń, w których przewożony był towar, miały symulować, że będą one służyły do produkcji żywności. Tak przygotowane do wysyłki papierosy odbierał kurier, który miał dostarczyć przesyłkę we wskazane miejsce.

Policjanci, którzy od kilku miesięcy pracowali nad sprawą nielegalnego obrotu tytoniem, zatrzymali kierowcę samochodu ciężarowego i mężczyznę, który nadzorował przemyt na terenie swojej posesji. Jak się okazało, 38-latek, który miał odebrać zlecenie, nie był świadomy tego, że w kontenerach jest nielegalny towar.

Ostatecznie 58-letni mieszkaniec Poznania otrzymał dwa zarzuty: sprowadzania i sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy oraz przywożenia i wywożenia towaru za granicę bez odpowiedniego zgłoszenia organowi celnemu.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

SzSz(PAP)