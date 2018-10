Menedżerowie Morawieckiego robią wyniki

Spółki giełdowe, w których menedżerów w większości obsadził już premier Mateusz Morawiecki mają za sobą dobry drugi kwartał – informuje portal Money.pl. Łącznie zarobiły o pół miliarda złotych więcej niż rok temu. Jednak głównie dzięki temu, co nas akurat nie cieszy. Paliwa podrożały.

Jak czytamy 6,9 mld zł na czysto zarobiły w II kw. tego roku spółki giełdowe, na czele których stoją państwowi menedżerowie i jest to o 493 mln zł więcej niż rok wcześniej. Tyle, że – jak twierdzi portal - analitycy spodziewali się, że będzie lepiej.

Do grona spółek, które rozczarowały portal zaliczył KGHM, Grupę Azoty, Tauron i PGE. W przypadku miedziowego kombinatu zawinił przestój remontowy w Hucie Głogów po awarii pieca zawiesinowego. Naprawa kosztowała kilka milionów złotych, ale przestój niósł za sobą poważne koszty. Produkcja miedzi i sprzedaż miedzi elektrolitycznej w polskich zakładach KGHM znacząco spadły. Spółka chce to nadrobić do końca roku, ale chwilowo wyniki są gorsze od oczekiwań. Zysk netto wyniósł 172 mln zł w drugim kwartale, czyli był o 79 mln zł wyższy niż rok temu, tyle że rynek prognozował aż 534 mln zł na plusie. Słabe dane pokazały największe firmy energetyczne, czyli PGE i Tauron. Ten pierwszy ponosi koszty integracji przejętych od EdF aktywów, przez co zyski były o 98 mln zł niższe od oczekiwań rynku i o 187 mln zł mniejsze niż rok temu. Tauron dokonał natomiast kolejnego odpisu na utratę wartości aktywów w segmencie Wytwarzanie - tym razem w straty poszło 303 mln zł.

