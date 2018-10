KUKE zachęca do inwestowania w Afryce

Do perspektywicznych afrykańskich rynków eksportowych należą Republika Południowej Afryki (RPA), Kenia i Nigeria, uważa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska rozpoczęła drugi cykl konferencji edukacyjnych Program Handlu Zagranicznego - jego celem jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Afryki.

Sama tylko Nigeria wg przewidywań już w 2050 r. ma stać się trzecim najludniejszym krajem świata. Mimo, że kraje afrykańskie niosą ze sobą spore perspektywy rozwoju, obecnie około połowa krajów afrykańskich klasyfikowana jest jako kraje wysokiego ryzyka, przez co działalność na tym kontynencie nie należy do łatwych” - czytamy w komunikacie.

W 2017 roku polski eksport do Afryki wyniósł niewiele ponad 2,5 mld dolarów, co stanowi zaledwie 1,2 proc. eksportu z Europy, podała KUKE, powołując się na dane Eurostatu. W tym samym czasie cała Europa wyeksportowała do Afryki dobra warte 191 mld dolarów, co stanowi 43 proc. całego eksportu na ten kontynent.

Mimo, że Afryka to wciąż biznesowo trudny obszar - a część krajów jest wręcz nierekomendowana do podejmowania współpracy biznesowej, ze względu na bardzo wysokie ryzyko i niestabilność polityczno-gospodarczą - to ten ogromny kontynent chce się rozwijać, a to wymaga napływu dóbr i usług z zewnątrz. Szacunki wskazują, że Afryka ma szansę stać się jednym z najbardziej zaludnionych i najmłodszych demograficznie kontynentów - w 2030 roku młodzi ludzie będą stanowili aż 42 proc. populacji - co znacząco zwiększa nie tylko potencjał nabywczy, ale też zasoby na rynku pracy” - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie. Rozwijające się kraje to źródło potencjalnego sukcesu, trzeba jedynie posiadać odpowiednią wiedzę, poznać dobrze specyfikę rynku oraz kontrahenta i na każdym kroku mitygować ryzyko używając dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczających działalność. KUKE towarzyszy swoim klientom nawet na najtrudniejszych rynkach, ubezpieczając zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne - w tym przejęcia lokalnych spółek przez polskie firmy - dodał.

Prezes podkreślił, że KUKE ubezpieczyła m.in. wart 5 mln euro kontrakt w Nigerii w sektorze IT, a także eksport maszyn do RPA oraz krajów Maghrebu, czy mleka w proszku do Algierii.

Wraz z BGŻ BNP Paribas i Bisnode - podczas jesiennej edycji Programu Handlu Zagranicznego - będziemy dzielić się naszą wiedzą na temat rynków afrykańskich, by wspomóc polskie przedsiębiorstwa w skutecznej ekspansji, nawet w tak egzotyczne rejony - wskazał Władyczak.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)SzSz