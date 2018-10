Zgromadzenie wierzycieli GetBack odroczone

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył bezterminowo zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack, które we wtorek zebrało się w celu zawarcia układu. Termin wznowienia zgromadzenia zostanie podany po 6 listopada.

To kolejne już odroczenie zgromadzenia wierzycieli; pod koniec sierpnia sąd odroczył zgromadzenie do 9 października. Wniosek o odroczenie zgromadzenia złożył pełnomocnik dłużnika - spółki GetBack. Do wniosku przychyliła się Rada Wierzycieli, kurator obligatariuszy oraz nadzorca sądowy.

Pełnomocnik spółki GetBack, uzasadniając złożenie wniosku o odroczenie zgromadzenia wierzycieli, podkreślił, że spółka otrzymała trzy oferty zakupu jej aktywów i części platformy. Przekonywał przy tym, że podpisanie układu z wierzycielami powinno nastąpić po finalizacji sprzedaży aktywów GetBack oferentowi, który przedstawi najlepsze warunki. Zdaniem pełnomocnika zawarcie transakcji z najlepszym z oferentów pozwoli pozyskać na spłatę wierzycieli około 200 mln zł.

We wtorek sędzia Jarosław Mądry odroczył zgromadzenie wierzycieli podając, że termin wznowienia posiedzenia zostanie podany po 6 listopada. Do tego terminu dłużnik - spółka GetBack została zobowiązana m.in. do złożenia kwoty depozytowej będącej zabezpieczeniem realizacji umowy przez przyszłego inwestora.

GetBack w przedstawionej w poniedziałek zaktualizowanej propozycji układowej zakłada spłacenie obligatariuszy w 38 proc., a nie w 31 proc., jak planował w propozycjach przedstawionych w sierpniu.

Obligatariusze mają zdecydować o wyborze jednej z trzech propozycji układowych. Kurator obligatariuszy GetBacku zakładał spłatę należności głównej dla tej grupy wierzycieli w 50,5-proc. Podobny poziom proponowała Rada Wierzycieli. Kurator obligatariuszy GetBacku informował wcześniej, że w głosowaniu nad układem odda swój głos na propozycje rady wierzycieli.

Na podst. PAP