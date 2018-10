Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Działalność nierejestrowa, czyli inaczej działalność bez rejestracji, budzi wiele emocji. Od 30 kwietnia osoby spełniające kryterium dochodowe i czasowe mogą skorzystać z tej opcji, chcąc „wypróbować” swój biznes i poczuć smak pracy na swoim. Chętnych jest wielu. O ile jednak kryterium czasowe i dochodowe nie sprawia trudności, tak coraz częściej pojawiają się wątpliwości odnośnie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jak jest naprawdę?

Był zachwyt, ale nadeszły i wątpliwości

Brak składek ZUS, brak stosu formalności czy brak obowiązku wpisu do rejestru CEIDG – to niewątpliwe plusy prowadzenia działalności nierejestrowej. Do tego dochodzi także możliwość zalegalizowania źródła dodatkowego przychodu i wystawiania faktur oraz wypróbowanie pomysłu na własny biznes. Im więcej osób decyduje się na to rozwiązanie, tym wiele wątpliwości pojawia się jednak w praktyce. Jedną z większych, zaraz po obowiązku podlegania VAT, jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jak się okazuje, wielu przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą spróbować pracy na swoim, nie bierze tej kwestii w ogóle pod uwagę, załatwiając szybko uproszczone formalności.

Obowiązek fiskalny istnieje, ale nie dla wszystkich

Brak wielu formalności, także tych związanych z zasadami fiskalnymi i podatkowymi, niestety nie dotyczy każdego, kto podejmie się prowadzenia działalności bez rejestracji. Jak jest naprawdę? Istnieje zasada, iż posiadanie kasy fiskalnej oraz ewidencjonowanie sprzedaży przy jej użyciu nie jest obowiązkowe. Warto jednak wiedzieć, iż znowu, tak samo jak w przypadku podlegania podatkowi VAT, istnieje pewna grupa działalności, której to ułatwienie niestety nie dotyczy.

Wraz z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej pojawiają się niestety nowe formalności do pokonania. Rosną także koszty. W związku z wieloma wątpliwościami przyszłych przedsiębiorców zostały wydane indywidualne interpretacje organów podatkowych, które potwierdzają, iż dla pewnej grupy działalności obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest nie do uniknięcia. Takim przykładem działalności są na przykład usługi kosmetyczne – zawsze podlegają obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej i fakt prowadzenia działalności nierejestrowej niestety nie ma tutaj znaczenia.

Jest kasa fiskalna, musi być także NIP!

Znalazłeś się w grupie osób, które świadczą usługi podlegające obowiązkowej ewidencji sprzedżay przy użyciu kasy fiskalnej? Jeśli tak, przed Tobą kolejny krok.

Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania numeru NIP, także w przypadku działalności nierejestrowej – informuje przedsiębiorców serwis informacyjno-usługowy Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości

Zanim podejmiesz się prowadzenia działalności nierejestrowej, koniecznie upewnij się czy Twoje usługi nie są w grupie działalności, które będą podlegać obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej. Pozwoli Ci to zweryfikować dalsze, obowiązkowe kroki na drodze do rozwijania własnego biznesu.