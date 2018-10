Projekt porozumienia Global Compact (GCM) może rodzić niebezpieczeństwa dla Polski, może stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Zapowiedział, że będzie rekomendował premierowi odstąpienie Polski od tego porozumienia.

Minister spraw wewnętrznych i administracji uczestniczył we wtorek w drugiej sesji szczytu G6 w Lyonie. Jak informuje resort SWiA we Francji rozmawiano przede wszystkim o zarządzaniu nielegalną migracją.

Zdaniem Polski poziom bezpieczeństwa na granicach bezpośrednio przekłada się na sytuację migracyjną w UE oraz bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie strefy Schengen - czytamy w komunikacie.

Jak podaje MSWiA, minister Brudziński przedstawił w Lyonie również stanowisko dotyczące porozumienia Global Compact (GCM), którego podpisanie miałoby nastąpić w grudniu br. w Marrakeszu.

Będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia Global Compact. Naszym zdaniem projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji - podkreślił Brudziński cytowany w komunikacie.

Jak zaznaczył, „porozumienie GCM jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi”.

W komunikacie podano, że w ocenie MSWiA dokument nie spełnił postulatów Polski potwierdzenia odpowiednio mocnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium, oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej.

Zależy nam na tym, by Polacy byli bezpieczni w swoim kraju - stwierdził minister.

Przypomniano, że już wcześniej Stany Zjednoczone wycofały się z prac nad porozumieniem GCM.

Argumentacja USA - podobnie jak Polski - opiera się na zasadzie, że to dany kraj decyduje, jak najlepiej kontrolować swoje granice, a także o tym, kto może wjechać na jego terytorium - zaznaczono.

Dodano, że także Węgry są krytyczne wobec porozumienia Global Compact (GCM).

MSWiA informuje, że minister Brudziński podkreślił, iż dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu.

Właśnie dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku - dodano.

Zaznaczono, że rząd RP z każdym rokiem zwiększa fundusze na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Konsekwentnie realizujemy tę strategię również w 2018 r - podano. M.in. około 4,5 tys. osób we wschodniej Ghoucie otrzymało lekarstwa ratujące życie, ciepłą odzież i żywność. W Aleppo opieką medyczną jest otaczanych około 3,5 tys. pacjentów miesięcznie.

Pomoc ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw pochodzenia i tranzytu. Ograniczamy również w ten sposób napływ tych osób do Unii Europejskiej - czytamy.

W komunikacie poinformowano, że w Lyonie dyskutowano również o zwalczaniu terroryzmu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa z państwami Sahelu (m.in. Senegalem, Mauretanią, Nigerią).

Poruszano problem możliwego powrotu do własnych państw lub innych krajów UE zagranicznych bojowników, którzy walczyli w szeregach Państwa Islamskiego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsze jest uniemożliwienie terrorystom infiltracji innych krajów lub znalezienia +bezpiecznej przystani+ w regionie - zaznaczono. W dobie łatwego dostępu do Internetu bardzo ważne jest zwalczanie terroryzmu w sieci. To właśnie Internet staje się narzędziem w rękach grup terrorystycznych. Używają go do komunikowania się i rekrutowania nowych członków. Dlatego tak ważne jest wypracowanie rozwiązań w kwestii zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online - oceniono.

Podano, że podczas szczytu w Lyonie minister Brudziński wziął także udział w spotkaniach bilateralnych z Matteo Salvinim, wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych Włoch, oraz Sajidem Javidem, ministrem spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii. W ramach spotkania Grupy G6 odbył się również pokaz francuskiego schematu działania na wypadek ataku terrorystycznego. Francuzi zaprezentowali współdziałanie służb podczas ataku tzw. aktywnego strzelca. Ćwiczenia obserwowało około 50 szefów policji z całego świata.

Jak podaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) to światowe porozumienie na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji. Przygotowano je na forum ONZ. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

We wrześniu 2016 r. 193 kraje przyjęły w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów, wzywającą do całościowego uregulowania międzynarodowych przepływów osób. Wkrótce ruszyły też dwa oddzielne procesy negocjacji: Globalnego porozumienia ds. uchodźców oraz Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM) - podaje na swojej stronie internetowej PISM.

Konsultacje GCM, wspierane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), trwały do listopada 2017 r. i doprowadziły do publikacji wstępnej propozycji (zero draft) w lutym 2018 r. Tym samym rozpoczął się etap formalnych negocjacji międzyrządowych koordynowanych przez Szwajcarię i Meksyk. Obejmował sześć rund i miał umożliwić podpisanie porozumienia na specjalnej konferencji ONZ w grudniu br. w Maroku.

Działająca od 2003 roku Grupa G6 jest nieformalną inicjatywą w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zrzesza ministrów spraw wewnętrznych największych państw członkowskich UE: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski (od marca 2006 r.) - informuje MSWiA. Ministrowie spraw wewnętrznych tych państw spotykają się z reguły raz na pół roku w kraju sprawującym prezydencję w grupie.

Spotkania na szczeblu ministrów stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a także skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Od 2007 r. w spotkaniach ministrów spraw wewnętrznych G6 uczestniczy także sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślono w komunikacie prasowym ministerstwa, dotychczas Polska trzykrotnie była gospodarzem spotkań ministerialnych grupy G6 (2007, 2011, 2014). Ostatnie spotkanie G6 i USA odbyło się w październiku 2017 r. w Sewilli w ramach hiszpańskiej prezydencji w grupie G6. Obecnie nieformalne przewodnictwo w G6 sprawuje Francja.

AR/PAP