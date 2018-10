Bauer Media ucieka z Czech i Słowacji

Niemiecki koncern Bauer Media Group kończy działalność wydawniczą w Czechach i na Słowacji, a jego tamtejsze aktywa kupi czeskie wydawnictwo Mafra - poinformowały we wtorek we wspólnym komunikacie prasowym obie te firmy.

Mafra należy do czeskiego koncernu Agrofert, którego właścicielem był do niedawna obecny czeski premier Andrej Babisz. By uniknąć zarzutów o konflikt interesów, przekazał Agrofert w ręce zależnego od siebie funduszu powierniczego.

Jak oświadczyła w Hamburgu rzeczniczka Bauer Group, dla podjętej w ówczesnej Czechosłowacji w 1991 roku działalności rynkowej brak w tej chwili perspektyw wzrostu. Na Słowacji jej skalę już wcześniej znacznie ograniczono.

Bauer wydaje w Czechach 30 tytułów prasowych - czasopisma dla kobiet, czasopisma telewizyjne, czasopisma bulwarowe, a także czasopisma innych rodzajów, jak krzyżówkowe czy motoryzacyjne. Łączna ich sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku ponad 43 mln egzemplarzy.

Wartości oczekiwanej od dłuższego czasu transakcji Bauer Media z MAFRA nie ujawniono. Wcześniej analitycy szacowali ewentualną cenę kupna na około miliard koron (167 mln złotych). Sprzedaż dojdzie do skutku dopiero po jej zatwierdzeniu przez Urząd do spraw Ochrony Konkurencji Gospodarczej.

Bauer nie pozbędzie się jednak słowackiego Radia Expres oraz udziału w czesko-słowackim portalu internetowym NetBrokers.

AR/PAP