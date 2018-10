Narzekasz na biurokrację! Spójrz na Włochy.

Nawet 86 podań i różnych zaświadczeń należy złożyć, by otworzyć we Włoszech warsztat samochodowy. W przypadku baru potrzeba 70 wniosków, a salonu fryzjerskiego 65. To dane z raportu na temat biurokracji w kraju. Koszty tych procedur mogą sięgać 20 tys. euro.

„Gmina, do której się zgłosisz, biurokracja, którą napotkasz” - pod takim hasłem opublikowano raport krajowej Konfederacji Rzemiosła oraz Małych i Średnich Firm. Dokonano w nim zestawienia wydatków, opłat skarbowych, upoważnień, podań, zaświadczeń i wniosków, które wymagane są w 52 gminach z chwilą rozpoczęcia własnej działalności.

Jak zauważono, za największych szczęśliwców mogą uważać się ci, którzy chcą otworzyć zakład fryzjerski. Trzeba spełnić „tylko” 65 warunków w 26 różnych urzędach i ponieść koszty w wysokości około 17,5 tysiąca euro. Suma ta uwzględnia także trzyletni kurs fryzjerski w wymiarze od 500 do 1.200 godzin.

Kandydaci na właścicieli baru stoją przed koniecznością spełnienia 71 wymogów i muszą być gotowi na poniesienie kosztów administracyjnych sięgających 14 tysięcy euro. Również wymagane jest przejście szkolenia, które kosztuje średnio 600 euro.

W przypadku lodziarni liczba procedur sięga 73, a zakładu stolarskiego - 78. Gdy otwiera się taki warsztat wydatki mogą sięgnąć aż 20 tysięcy euro. Wliczone jest w to zaświadczenie o kontroli przeciwpożarowej, za którego wystawienie trzeba zapłacić 1.600 euro.

Pod względem biurokracji największego wysiłku wymaga otwarcie warsztatu samochodowego, gdzie trzeba złożyć 86 różnych dokumentów i zaświadczeń. To koszt 18,5 tysiąca euro.

W konkluzji raportu federacji podkreślono, że biurokracja pozostaje we Włoszech elementem hamującym potencjał postępu i wzrostu gospodarczego i składa się na nią wiele nieprzejrzystych procedur, które „nierzadko podsycają korupcję”.

Na podst. PAP