Wielki sukces polskich naukowców

W kwietniu przyszłego roku satelita Światowid już będzie po wszystkich testach. Poleci na międzynarodową stację kosmiczną i stamtąd zostanie wystrzelony na orbitę - powiedział prezes SatRevolution Grzegorz Zwoliński.

Światowid to pierwszy w Polsce komercyjny satelita.

Ma wymiary 20 x 10 x 10 cm. Dzięki zastosowanej technice Światowid będzie mógł robić zdjęcia w świetle widzialnym, co umożliwi obserwacje m.in. podnoszenia się wód, stanu powietrza, zmian pogody.

Satelita przeszedł pod koniec września testy w komorze temperaturowo-próżniowej.

Był narażany na niską temperaturę i ekstremalnie wysoką, od -65 stopni Celsjusza do ok. plus 120 stopni Celsjusza - powiedział kierownik rozwoju SatRevolution Tomasz Poźniak.