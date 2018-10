Igor Chalupec zrezygnował z Ruchu

Igor Chalupec zrezygnował z funkcji prezesa „Ruch”, co jest wypełnieniem porozumienia z Alior Bankiem największym wierzycielem kolportera – czytamy w publikacji Pulsu Biznesu.

Jak informuje gazeta, Igor Chalupec, były wiceminister finansów i były prezes PKN Orlen, „właśnie złożył rezygnację i stał się również byłym prezesem Ruchu”.

Jego decyzja oznacza, że w zarządzie balansującego na krawędzi bankructwa Ruchu zostały dwie osoby: Marek Podstawa i Bogumiła Rak. Następcę Igora Chalupca wybierze rada nadzorcza w składzie, zmienionym kilka dni temu. Przewagę mają w niej nowo powołane osoby, związane z wierzycielami dystrybutora: dwie, wskazane przez Alior Bank (Kamil Prokop i Seweryn Kowalczyk) i jeden przedstawiciel wydawców prasy (Artur Sierant). Igor Chalupec jako dotychczasowy właściciel Ruchu ma w nadzorze tylko dwóch przedstawicieli - Janusza Koczyka i Wojciecha Wróblewskiego – czytamy w informacji.

2 października podpisana została umowa pomiędzy Lurena Investments oraz Alior Bank, która przewiduje kontynuację procesu wypracowywania programu restrukturyzacji dla Ruch oraz znalezienie docelowego inwestora dla Spółki. Na mocy porozumienia, bank przedłużył udzielone finansowanie, co powinno pozwolić na dokończenie audytu prowadzonego przez firmę KPMG i przygotowanie planu restrukturyzacji.

W trakcie posiedzenia rady nadzorczej RUCH-u w dniu wczorajszym (9 października 2018 r.) do dymisji. podał się prezes spółki Igor Chalupec.

Jak przypomina Izba Wydawców Prasy KPMG kontynuuje pracę, która powinna zakończyć się raportem, dającym podstawę do przyjęcia możliwej restrukturyzacji Ruch lub do braku takich perspektyw.