Rekordowa wartość kredytów mieszkaniowych

Na rynku kredytów mieszkaniowych zapowiada się najlepszy rok bieżącej dekady, gdyż łączna wartość podpisanych w 2018 r. umów na kredyty mieszkaniowe może sięgnąć 56 mld zł - poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Dobrą koniunkturę widać szczególnie na rynku kredytów mieszkaniowych. Jeśli sprzedaż w tym segmencie będzie podążać według cykli obserwowanych w poprzednich latach (…), to łączna wartość podpisanych w 2018 r. umów na kredyty mieszkaniowe może sięgnąć 56 mld zł (wzrost rok do roku o ok. 17 proc.). Byłby to rekord bieżącej dekady - napisano w komunikacie.