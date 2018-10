Kolejne ułatwienia dla polskich pacjentów

16 października rusza pilotaż elektronicznego skierowania. To kolejny e-dokument, po e-recepcie i e-zwolnieniu, który ma usprawnić system i ułatwić życie pacjentom

Obsługa polskich pacjentów oznacza wprowadzenie do obiegu dokumentów 250 milionów recept, 120 milionów skierowań i 25 milionów zwolnień każdego roku. Od lutego do września tego roku trwał pilotaż elektronicznej recepty. Od stycznia 2020 roku maja one obowiązywać w całym kraju.

E-recepta

To wielka wygoda dla pacjenta, który jej nie zgubi, ani nie zniszczy. Farmaceuta nie ma kłopotu z nieczytelnym lekarskim pismem. W przypadku braku leku w jednej aptece, pacjent bez konieczności proszenia o odpis, dokończy realizację recepty w innym punkcie. To także wygoda dla lekarza, który wystawia e-receptę dużo szybciej, pobierając dane pacjenta, leku, refundacji z systemu. Realizacja jest bardzo prosta: pacjent w aptece pokazuje receptę w pliku pdf, który dostał emailem lub podaje kod, który otrzymał SMS pozwalający aptekarzowi znaleźć receptę w systemie. Możliwe jest również przedstawienie wydruku.

Od kilku tygodni trwały rozmowy naczelnej Izby Aptekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. W ich efekcie ministerstwo podjęło decyzję o dofinansowaniu aptek na informatyzację kwota 15 milionów złotych.

Rozmowy były trudne. Ale jesteśmy realistami. Wiemy, że budżet nie jest z gumy. Bardzo dziękujemy panu ministrowi za dofinansowanie. Będzie ono przekazane szczególnie na potrzeby aptek indywidualnych - mówiła podczas konferencji mgr farm. Piotrowska-Rutkowska Elżbieta, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak wyjaśnił minister wsparcie farmaceutów w informatyzacji ma polegać na podwojeniu ulgi podatkowej. Wszystkie zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego poniesione w 2018 roku będą wliczone w koszty podwójnie.

Zakup do kwoty 3,5 tysiąca złotych będzie kosztem wynoszącym 7 tysięcy złotych. W efekcie dzięki odliczeniom apteka poniesie jedynie połowę kosztów informatyzacji. Limit 3,5 tys. zł dotyczy jednego stanowiska. W każdej aptece można dofinansować do 4 stanowisk obsługi pacjenta. Jeden właściciel kilku aptek może w ten sposób rozliczyć zakupy w maksymalnie czterech z nich - uściślił Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia zajmujący się cyfryzacją.

Trwają prace nad systemem wsparcia finansowego cyfryzacji gabinetów lekarskich oraz oprogramowaniem mobilnym dla lekarzy pracujących w terenie.

E-skierowanie

Korzyści jakie płyną z wprowadzenia e-skierowania, to przede wszystkim fakt, że nie trzeba go dostarczać osobiście. Likwidujemy też problem związany z nieczytelnością dokumentu czy brakiem pieczątki, czyli kłopotami jakie zdarzają się w życiu, niezawinione przez pacjenta. Skierowania elektronicznego nie da się też zgubić, zapomnieć czy zniszczyć - wyliczał zalety cyfryzacji wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński.

od 16 października rozpoczyna się pilotaż, który potrwa do połowy 2019 roku. Obejmie z początku Warszawę w zakresie świadczeń medycyny sportowej. Poszerzony potem zostanie o badania tomograficzne. Jednocześnie do pilotażu przystąpi Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju.

System e-skierowań pozwoli na kontrolę obrotu tych dokumentów we wszystkich polskich placówkach. Tzw. kolejki centralne usprawnią dostęp do świadczeń wymagających skierowania, choćby poprzez system smsowych powiadomień przypominających o wizycie, zarządzanie wizytami odwołanymi z wyprzedzeniem - co powinno skrócić kolejki oczekujących.

E-skierowanie będzie dostępne również telemedycznie, czyli na odległość. Pracownik medyczny wystawia je przez telefon lub podczas wizyty i podpisuje cyfrowo w systemie. Skierowanie zostaje zapisane z własnym PINem i kodem kreskowym, który pacjent może otrzymać w dowolnie wybranej przez siebie formie: SMSowo lub mailowo, a także w postaci wydruku. Następnie pacjent sam wybiera placówkę medyczna realizującą wskazane świadczenie i rejestruje się w niej za pomocą kodu kreskowego lub nadanego numeru PIN.

Skierowanie elektroniczne po zakończonym pozytywnie pilotażu będzie obowiązywać w całej Polsce od 1 stycznia 2021 roku.