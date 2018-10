Były austriacki kanclerz broni Polski

Były kanclerz Austrii Wolfgang Schuessel w wywiadzie dla portugalskiego dziennika „Publico” oświadczył, że władze Unii Europejskiej powinny unikać pouczania Warszawy, a nagonka na Polskę jest nieuzasadniona.

Austriacki polityk w opublikowanej we wtorek rozmowie z liberalną gazetą z Portugalii wskazał na - jego zdaniem - przesadną krytykę i brak zrozumienia w UE dla argumentów Polski i Węgier. Schuessel uznał, że decyzja Parlamentu Europejskiego otwierająca procedurę ukarania Budapesztu w ramach art. 7 była błędem.

Nie zgadzam się z nią. Uważam, że należy utrzymać proces otwierający bramy do dialogu - powiedział kanclerz Austrii z lat 2000-2007.

Polityk Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) wskazał, że o ile Komisja Europejska miała prawo do krytykowania rządów Polski i Węgier „za naruszenie pewnych zasad”, to władze unijne „powinny unikać dawania lekcji” rządom obu tych krajów.

Austriacki polityk ocenił, że opinie o braku demokracji w Polsce są przesadzone, podobnie jak porównywanie jej do krajów takich jak Turcja czy Rosja.

Nie martwi mnie sytuacja w Polsce i na Węgrzech, ponieważ lokalne społeczeństwa obywatelskie są tam żywe i zdolne do krytyki. Dobrze przecież wiemy, że żaden dziennikarz nie został tam uwięziony. To rzeczywistość całkowicie odmienna od tego, co dzieje się w Turcji czy w Rosji - dodał.