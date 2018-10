Konsolidacja w lotnictwie sfinalizowana

Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics zostały włączone do Polskiej Grupy Lotniczej - poinformował w prezes PGL Rafał Milczarski. Dodał, że to kolejny etap konsolidacji PGL i początek integracji sektora lotniczego w Polsce.

PLL LOT jest przewoźnikiem lotniczym, LOTAMS i LS Technics zajmują się obsługą techniczną samolotów, a LSAS handlingiem, czyli obsługą naziemną samolotów oraz obsługą pasażerów, bagaży i przesyłek lotniczych.

Dzisiaj rano w KPRM została podpisana transakcja objęcia przez Polską Grupę Lotniczą udziałów czterech kluczowych spółek lotniczych znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa, czyli PLL LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics. Kapitał Polskiej Grupy Lotniczej zwiększył się z 1,2 mld zł, z którymi zaczynaliśmy w grudniu zeszłego roku, do ponad 2,5 mld zł - powiedział prezes PGL, który jednocześnie jest szefem PLL LOT. Dodał, że ponad 1 mld zł z tej kwoty to gotówka.

Milczarski przekazał, że to „decyzją premiera Mateusza Morawieckiego” nastąpiło wniesienie do Polskiej Grupy Lotniczej udziałów tych czterech spółek lotniczych.

LOT, LOTAMS, LSAS i LST to silne, rozwijające się i przynoszące zyski spółki Skarbu Państwa, których sytuacja finansowa jest ustabilizowana i z których każda ma potencjał do budowy w swojej branży pozycji regionalnego lidera. Skonsolidowana PGL będzie miała na rosnącym globalnym rynku lotniczym - w rywalizacji z innymi podmiotami - silniejszą pozycję niż każda ze spółek, która weszła w jej skład, miałaby w pojedynkę” - powiedział Milczarski.

Milczarski tłumaczył, że PGL pozwoli wytworzyć synergię, która będzie bodźcem do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a pośrednio szybszego rozwoju polskiej gospodarki.

Umieszczenie tych spółek pod parasolem właścicielskim PGL przyniesie im liczne korzyści biznesowe. Pozwoli na zwiększenie efektywności wynikające m.in. ze wspólnej strategii, lepszego przepływu informacji i know-how, a także ze wspólnego planowania i z zamówień grupowych. Powołanie silnej PGL leży w interesie polskiej gospodarki, Skarbu Państwa i wreszcie w interesie każdego polskiego podatnika i pasażera - powiedział.

Jak zaznaczył, dotychczas LOT, LOTAMS, LSAS i LST nie miały wspólnie określonych celów i strategii działania, co z perspektywy właściciela, czyli Skarbu Państwa, oznaczało, „że nie przynosiły mu one maksymalnych możliwych do uzyskania korzyści”, a potencjał spółek nie był w pełni wykorzystywany.

Dzięki utworzeniu PGL pasażer znajdzie się w rękach jednej grupy kapitałowej, a nie kilku spółek, których nie łączyły wspólne cele. Z konsolidacji, w połączeniu z rosnącym popytem ze strony pasażerów, wynika szybszy wzrost. W związku z tym pasażer zyska większy wybór połączeń, bardziej konkurencyjną ofertę, co w efekcie przełoży się na wyższy standard podróżowania - tłumaczył Milczarski.

W ocenie prezesa, utworzenie PGL „jest kolejnym krokiem do pozytywnej konsolidacji rozdrobnionego rynku usług lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Dzisiejszy potencjał pasażerski całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej to 180 mln mieszkańców. Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2035 r. lotniska w Polsce odprawią łącznie 95 mln pasażerów, co oznacza prawie 2,5-krotny wzrost względem dnia dzisiejszego. Te prognozy są podstawą m.in. do planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, do obsługi którego Skarb Państwa będzie potrzebował silnej Polskiej Grupy Lotniczej, czyli przewoźnika z dużym udziałem w rynku oraz sprawnych spółek utrzymaniowych i handlingowych zintegrowanych w ramach grupy - wyjaśniał Milczarski.

Prezes przekazał, że docelowo w skład PGL wejdzie też spółka zajmująca się pozyskiwaniem i leasingowaniem samolotów dla różnych linii lotniczych na całkowicie komercyjnych i rynkowych zasadach.

Intensywnie pracujemy nad strategią PGL. Planowane jest właśnie powołanie firmy PGL Leasing. O szczegółach poinformujemy, jak będziemy już do tego gotowi - zapowiedział prezes.

Prezes LOTAMS Aleksandra Juda, oceniła, że przystąpienie do PGL dają zarządzanej przez nią spółce „ogromne możliwości”.

LOTAMS w najbliższym czasie wybuduje hangar do obsług technicznej samolotów w Rzeszowie - powiedziała.

Chodzi o pierwszą ogłoszoną już inwestycję PGL, którą jest baza MRO (Maintenace Repair and Overhaul). Ma być ona utworzona w ciągu trzech lat przez LOTAMS na terenie Portu Rzeszów-Jasionka. Inwestycja obejmie budowę hangarów do obsługi technicznej samolotów m.in. do obsługi szerokokadłubowych samolotów najnowszej generacji, takich jak Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 czy Airbus A350.

„Dołączamy do PGL jako największy pracodawca branży lotniczej w Polsce, posiadający równocześnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi pasażerów, ich bagaży, przesyłek lotniczych i samolotów, którymi latają. Dotyczy to zarówno obsługi naziemnej realizowanej przez pracowników LSAS, jak i obsługi technicznej, realizowanej przez pracowników LS Technics” - powiedział obecny na konferencji prezes LS Airport Services Marcin Opaliński.

Spółka PGL została powołana do życia w styczniu br. W sierpniu br. prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PGL spółek LOT, LOTAMS i LSAS i LST. Wtorkowe włączenie spółek do PGL jest kolejnym etapem konsolidacji.

Jak tłumaczy spółka, PGL będzie działała na zasadach podobnych do innych grup lotniczych na świecie zorganizowanych wokół dużych przewoźników lotniczych, takich jak, m.in Lufthansa Group, IAG (British Airways i Iberia) i Air France-KLM. „Nie oznacza to jednak, że pozostałe spółki wchodzące w skład PGL będą rozwijały się na rzecz LOT-u - wszystkie podmioty grupy zachowują swoją tożsamość, odrębność kapitałową i będą prowadziły konkurencyjną działalność na rynku usług lotniczych” - zaznaczył Milczarski.

Milczarski przekazał, że nadal będzie pełnił funkcję prezesa i PLL LOT i PGL. „Do tej pory pobierałem wynagrodzenie tylko w PLL LOT, a nie w PGL. Od dziś to się zmieni. Będę pobierał wynagrodzenie jedynie w PGL, co oznacza, że nie będę pobierał go w LOT” - poinformował Milczarski.

