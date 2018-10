„100 na 100”, czyli stypendia Fundacji LOTTO

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się znakomitą okazją dla Fundacji LOTTO do ogłoszenia Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program kierowany jest do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce. Comiesięczne stypendium w wysokości 1.250 zł brutto będzie wypłacane przez rok (do grudnia 2019 roku). Program uzyskał Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa Fundacji LOTTO została również wpisana w Program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stypendia będą nagrodą i wsparciem finansowym dla tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Właśnie tacy byli patroni programu – Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski.

O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich i: są obywatelami Polski mieszkającymi w naszym kraju lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka; są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat; mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0); realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach; działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego; nie pobierają stypendiów od firm z kapitałem prywatnym.

Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki na pogłębianie swoich zainteresowań – np. na kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (oprogramowanie, komputery, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne, zakup podręczników itp.

Szczegółowe informacje o programie „100 na 100”, w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam formularz są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/.