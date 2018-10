Polskie czempiony łączą siły

PKN Orlen i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach.

W ramach podpisanego Listu Intencyjnego Tauron i PKN Orlen zadeklarowały powołanie zespołu roboczego. Jego zadaniem będzie m.in. analiza warunków współpracy na jakich spółka z Grupy Kapitałowej Orlen udostępni Tauronowi teren do ewentualnej budowy nowoczesnego źródła wytwarzania w czeskich Neratowicach. Zespół będzie się składał z przedstawicieli każdej z firm, a liderem oraz koordynatorem jego prac będzie Tauron.

Inwestycja, której dotyczą analizy, ma być wysokosprawnym źródłem energii elektrycznej i ciepła w postaci pary m.in. dla należącej do Grupy Kapitałowej Orlen, jednej z największych firm chemicznych w czeskim przemyśle – spółki Spolana.

Spółki z udziałem skarbu państwa powinny ze sobą współpracować i wspierać, tam gdzie jest to możliwe i ma uzasadnienie ekonomiczne. Rozwój polskich aktywów w regionie Europy Środkowo - Wschodniej jest dla nas istotny. Założenia listu intencyjnego wpisują się w tę politykę. Zwłaszcza, że analizujemy możliwości inwestycyjne w zakresie nowych technologii chemicznych i instalacji produkcyjnych w Czechach. Istotnym kryterium realizacji tych projektów inwestycyjnych jest zapewnienie dostępu do źródeł energii po jak najbardziej atrakcyjnej cenie – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W efekcie realizacji rozważanej inwestycji będzie można również wytwarzać energię elektryczną dla spółki obrotu Tauron Czech s.r.o., z przeznaczeniem na czeski lub polski rynek energii.

Z myślą o zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego analizujemy projekty dywersyfikujące nasze źródła zasilania. Współpraca dwóch wiodących polskich koncernów w przedsięwzięciach energetycznych wpisuje się w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. Tauron, zarządzając spółką obrotu energią elektryczną w Republice Czeskiej, jest zainteresowany posiadaniem nowoczesnego i efektywnego energetycznie źródła wytwórczego na tym rynku – dodaje prezes Tauron.

Tauron konsekwentnie różnicuje posiadane portfolio wytwórcze. Stan zaawansowania realizacji flagowej inwestycji Grupy Tauron, czyli budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął już 80 procent. Pozwoliło to na rozpoczęcie prac rozruchowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku. Nowy blok 910 MW będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto, stanowiąc przy tym znaczący element bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Grupa dąży również do zwiększenia mocy wytwórczych w technologii wiatrowej. TAURON Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus. Farmy wiatrowe, będące przedmiotem negocjacji, zlokalizowane są w północnej części Polski, a ich łączna moc zainstalowana wynosi około 200 MW.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

PKN Orlen S.A. jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych i stacji paliw. Jednocześnie PKN ORLEN jest czwartą grupą energetyczną w Polsce pod względem produkcji elektrycznej. Grupa ORLEN posiada obecnie bloki energetyczne w Polsce – w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach - w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie – w Możejkach. Oznacza to, że Koncern dysponuje łącznymi mocami na poziomie 1,8 GWe i 6,1 GWt.

Spolana a.s. jest jedną z największych firm chemicznych w czeskim krajobrazie przemysłowym. Od czerwca 2016 roku Spolana należy do Grupy Unipetrol, która jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka koncentruje się głównie na eksporcie swoich produktów, sprzedając za granicę ponad 80% swojej produkcji. Jest jedynym producentem PVC (sprzedawanym pod znakiem towarowym Neralit®) i kaprolaktamu w Republice Czeskiej.