W Wizz Airze bezpłatny bagaż zmniejszył rozmiary

Od 1 listopada br. każdy pasażer podróżujący węgierskim Wizz Airem będzie mógł zabrać ze sobą na pokład jeden bezpłatny bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20cm - poinformował przewoźnik. Obecnie podróżny może wnieść na pokład jeden bagaż podręczny o wymiarach 55x40x23 cm i maksymalnej wadze 10 kg.

Od 1 listopada każdy pasażer będzie mieć możliwość wniesienia na pokład jednego bezpłatnego bagażu podręcznego(40x30x20 cm). Osoby, które wykupią usługę WIZZ Priority będą mogły zabrać ze sobą do kabiny również walizkę na kółkach (55x40x23 cm) - poinformował w środę w komunikacie Wizz Air.

Ponadto, przewoźnik wprowadza opcję 10-kilogramowego bagażu rejestrowanego, z cenami rozpoczynającymi się już od 7 euro.

Linia tłumaczy, że „nowa, przystępna i przejrzysta polityka bagażowa daje pasażerom możliwość wyboru spośród ponad 50 opcji dotyczących bagażu wnoszonego na pokład oraz rejestrowanego w zależności od ich indywidualnych preferencji”.

Jasne podejście do polityki bagażowej przyczyni się do wygodniejszego i szybszego wejścia na pokład, korzystnie wpłynie na wrażenia pasażerów na temat lotu i poprawi wydajność odlotów. Większy wybór możliwości rozmiarów i wagi bagażu umożliwi klientom wybór lepiej dopasowany do ich potrzeb - czytamy w komunikacie.