Wkrótce prezentacja programu gazyfikacji gmin

Wkrótce minister energii Krzysztof Tchórzewski przedstawi program gazyfikacji, który co najmniej o 10 proc. a może nawet o 20 proc. zwiększy liczbę gmin, gdzie będzie gaz. Ten program również przyczyni się do czystszego powietrza - powiedział premier w środę wieczorem w Suwałkach (Podlaskie).

„Wkrótce minister Tchórzewski przedstawi program gazyfikacji, który co najmniej o 10 proc., albo nawet może o 20 proc. zwiększy liczbę gmin”, które będą miały gaz. Chodzi, jak zaznaczył, „o doprowadzenie gazociągów do gospodarstw domowych, do punktów, do osiedli mieszkaniowych”.

Dodał, że to również bardzo ważny program, który przełoży się na czystsze powietrze.

Mówiąc o programie „Czyste powietrze”, dotyczącego m.in. termomodernizacji budynków jedno- i wielorodzinnych, premier stwierdził, że może on objąć nawet 4-5 mln gospodarstw domowych.

Jak podał, w Polsce jest ok. 13,5 mln gospodarstw domowych. Z programu mogą skorzystać właściciele tych budynków, które były budowane - jak to określił - „w poprzednim systemie”.

Gospodarskim systemem, tam, gdzie rzeczywiście ta izolacja jest bardzo potrzebna - mówił Morawiecki.

Premier powiedział, że dzięki temu, że są „agregowane, zbierane razem” pieniądze „i budżetowe, i unijne”, „możemy poprawić sytuację jakości powietrza”. Podkreślał, że działania są prowadzone na „wielu polach”.

Bo właśnie po to, żeby powietrze było rzeczywiście wyższej jakości, rachunki za prąd niższe, rachunki budżetowe za służbę zdrowia też niższe, a służba zdrowia jak najlepsza, właśnie dlatego te pieniądze, które odzyskaliśmy z rąk mafii VAT-owskich, a to są dziesiątki miliardów złotych, przeznaczamy na różne programy - mówił premier.

Morawiecki mówił również, że w ciągu czterech najbliższych lat w Polsce - w Wielkopolskie i na Podkarpaciu - „o 30 proc. z 1 mld 300 mln metrów sześciennych do prawie 2 mld metrów sześciennych” zwiększy się wydobycie gazu ziemnego w Polsce, a za rządów PO-PSL spadało. Mówił, że to ważne, bo każdy 1 mld metrów sześć. gazu to „na okrągło licząc, to mniej więcej w cenie światowej 1 mld zł”, a to pieniądze, które zostaną w Polsce. „Ten miliard złotych zostanie w Polsce. Nie będziemy płacić go Rosjanom, którzy używają tego, wiadomo do jakich celów”. Premier mówił, że więcej gazu oznacza także czystsze powietrze w takich miastach jak Suwałki.

Na podst. PAP