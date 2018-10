PARP przepytuje przedsiębiorców o Konstytucję Biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości skrzętnie odnotowuje i bierze pod uwagę ankiety, w których przedsiębiorcy oceniają zmiany wdrażane w ramach Konstytucji Biznesu - zapewniła wiceprezes PARP Małgorzata Oleszczuk podczas środowego spotkania z przedstawicielami tarnowskich firm.

Te zmiany odbywają się w dialogu, a owe ankiety są jego częścią. To, co państwo piszą w nich, skrzętnie odnotowujemy i bierzemy pod uwagę - zapewniła.

W tych ankietach pytamy o to, co państwo sądzą o wprowadzanych z myślą o przedsiębiorcach zmianach, uproszczeniach przepisów - mówiła Małgorzata Oleszczuk.

Ankiety są zbierane zarówno podczas odbywających się w wielu miastach konferencji, jak również na stronie internetowej prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Konstytucja Biznesu to dopiero początek upraszczania przepisów dla firm i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej - mówił podczas środowego spotkania z przedsiębiorcami w Tarnowie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Współautorami tych zmian są sami przedsiębiorcy - mówił wiceminister Ociepa.

Udało się nam doprowadzić do tego, że to oni współtworzą przepisy, które ich dotyczą. Najważniejszym wyzwaniem jest jednak zmiana mentalności urzędników, nastawienia administracji publicznej do przedsiębiorców. My jako administracja publiczna musimy to nastawienie zmienić - podkreślił.

To jest symboliczne, że na tych konferencjach, które dla państwa organizujemy, są m.in. przedstawiciele urzędów skarbowych i ZUS, służąc państwu radą. To jest sygnał, że jesteśmy do państwa dyspozycji, to jest przesłanie do administracji państwowej, że tak mamy działać, że mamy traktować przedsiębiorców jako partnerów, być do ich dyspozycji. Przedsiębiorcy są współgospodarzami naszego państwa, to od nich zależy rozwój gospodarczy Polski – deklarował Ociepa.