Właściciele aptek wyłudzili z NFZ 4,3 mln zł

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi właścicielowi kilku aptek w Małopolsce, który wraz matką oraz byłą żoną, wyłudził z Narodowego Funduszu Zdrowia 4,3 mln zł. W śledztwie zakwestionowano ponad 55 tys. recept wykorzystanych przez nieuczciwych farmaceutów.

Jak poinformowała w czwartek Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, zatrzymanie trzech osób podejrzanych o wyłudzenie środków finansowych z NFZ z tytułu refundacji leków przez funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą krakowskiej policji, to efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza.

Dotyczy ono przestępczego działania tych osób w latach 2008-2013 r. W postępowaniu zakwestionowano ponad 55 tys. recept, które zostały wykorzystane przez nieuczciwych farmaceutów.

45-letni mężczyzna, farmaceuta i właściciel sieci kilku aptek na terenie województwa małopolskiego, wraz z 39-letnią byłą żoną oraz 72-letnią matką, pracowali w rodzinnym biznesie. „Zebrane w toku postępowania materiały dowodowe jasno wskazują, że oprócz legalnej działalności gospodarczej, w 2008 r. cała trójka rozpoczęła przestępczy proceder, polegający na przerabianiu recept i uzyskiwaniu na ich podstawie nienależnych środków finansowych z NFZ z tytułu refundacji leków” - zaznaczyła Cisło.

Przestępcy wykorzystywali m.in. recepty in blanco, recepty bez daty wystawienia, czy z brakującymi danymi pacjenta. Na innych, prawidłowo wypełnionych, do spisu leków dodawali inne medykamenty, za które dostawali refundacje. Jeszcze inne blankiety przerabiali, zmieniając ilości przepisanego przez lekarza środka leczniczego. W sumie śledczy wykryli około 30 metod oszustwa.

Według prowadzących śledztwo nieuczciwi farmaceuci wyłudzili z NFZ z tytułu refundacji leków 4,3 mln złotych.

Wszyscy troje usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz fałszowania dokumentów. Grozi im za to do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu aptek, a także zakaz opuszczania kraju.

