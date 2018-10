PKO Leasing: 1,5 mld zł w pożyczkach dla 10 tys. firm

PKO Leasing oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę na udostępnienie polskim firmom 1,5 mld zł - poinformowała bankowa spółka w czwartek. Z preferencyjnych pożyczek i leasingu ma skorzystać 10 tys. firm.

Jak podkreślił na konferencji prasowej dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE Arkadiusz Lewicki, to największa i historyczna umowa dot. gwarancji bezpośrednich, zawarta przez polską instytucję finansową w ramach instrumentów finansowych programów UE.

Umowa gwarancyjną została podpisana w ramach tzw. Instrumentu Gwarancji Kredytowych unijnego programu COSME.

Jak wyjaśnił prezes PKO Leasing Andrzej Krzemiński, oferta dla firm dostępna będzie przez dwa lata od czwartku 11 października do października 2020 r. Będą mogły z niej skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tzn. zatrudniające mniej niż 250 pracowników i mające przychody poniżej 50 mln euro lub o sumie bilansowej poniżej 43 mln euro. Oferta skierowana jest również do star-upów.

Prezes dodał, że pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, przy niższej wpłacie własnej, wydłużonym okresie finansowania oraz według uproszczonych procedur. Podkreślił jednocześnie, że możliwe będzie również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej, a maksymalna kwota transakcji wynosić będzie 1,5 mln zł. Pożyczki oraz leasing będzie można zaciągnąć m.in. na zakup maszyn i urządzeń czy ciągników siodłowych, naczep i przyczep. Krzemiński wyjaśnił, że pomoc nie będzie oferowana na zakup nieruchomości czy samochodów. Z oferty będą mogły skorzystać firmy ze wszystkich sektorów, w tym producenci, przedsiębiorcy budowlani, przewoźnicy firmy usługowe, rolnicy.

COSME to program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Realizowany jest w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jego budżet to 2,3 mld euro, z czego 60 proc. ma być przeznaczone na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla sektora MŚP.

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Przez 16 lat swojej działalności zrealizowało umowy finansowania o wartości 5 mld zł oraz pozyskało unijne gwarancje o wartości ponad 2,6 mld zł. Tylko w ramach tych umów, spółka zrealizowała ponad 100 tys. transakcji finansując potrzeby 60 tys. klientów.

SzSz(PAP)