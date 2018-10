CDA: niedługo na giełdzie i już na czarnej liście

Jak informuje Puls Biznesu: CDA, operator serwisu CDA.pl zadebiutuje w końcu na NewConnect. Jednocześnie spółka ciągle zmaga się z oskarżeniami o piractwo elektroniczne

28 września giełda podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji CDA do obrotu. Rzecznik spółki, Wolfgang Laskowski zapowiada szybką informację o debiucie. Wydawałoby się, że to koniec kłopotów. Tymczasem Motion Picture Association of America (MPAA) umieściło CDA.pl na liście 30 serwisów z całego świata, które łamią prawa autorskie.

CDA.pl jest najpopularniejszą piracką stroną internetową w Polsce, na której użytkownicy z całego świata mogą znaleźć i obejrzeć treści naruszające prawa autorskie. Jest tak duże, że popularnością przebija kilka legalnych serwisów VOD, działających w tym kraju — czytamy w dokumencie MPAA.

