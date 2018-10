Będzie waloryzacja kontraktów budowlanych

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych wobec wzrostu cen na rynku nadal trwają - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapewnił o współpracy w tym zakresie z wykonawcami.

Szef resortu infrastruktury odniósł się w ten sposób do pytania PAP o postulowane od miesięcy przez przedstawicieli branży budownictwa drogowego i kolejowego rozwiązania umożliwiające realne waloryzowanie zawartych już i przyszłych kontraktów.

Zespół ekspertów w Ministerstwie Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, także w kontaktach międzyresortowych, pracuje nad tym problemem. Problem jest skomplikowany, ale przede wszystkim pracujemy z wykonawcami - powiedział w Zabrzu Adamczyk.

O podjęciu takich analiz minister informował już w pierwszej połowie br. W lipcu br. wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz sygnalizował w Sejmie, że „dużym zmartwieniem i wielkim zainteresowaniem resortu jest waloryzacja cen”, wobec podnoszonej przez wykonawców kwestii znaczącego wzrostu cen - „ponadprzeciętnego w przypadku kluczowych materiałów”. Powoduje to, że trwające kontrakty stają się nieopłacalne, co może przyczynić się do upadłości części firm.

Chodkiewicz przypominał, że część umów przewiduje górny pułap waloryzacji na poziomie najwyżej 1 proc. przy zastosowaniu wskaźników opracowanych przez GUS: wskaźnika cen obiektów drogowych oraz wskaźnika cen obiektów mostowych. Nie satysfakcjonuje to wykonawców, którzy chcieliby negocjować z inwestorem waloryzację swego wynagrodzenia

Wiceszef MI zastrzegł, że według resortu zastosowanie mechanizmów wcześniejszych, niż wynikałoby to z warunków kontraktowych, a także większych, bo uwzględniających waloryzację wypłat na rzecz wykonawców, powinno być poprzedzone analizą, czy jest to dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów.

Ministerstwo postanowiło w tym kontekście rozważyć: czy zmiany wysokości wypłat dla wykonawców nie będą powodowały korekt finansowych w zakresie dofinansowania z funduszy UE, czy możliwa jest zmiana wysokości zobowiązań Skarbu Państwa na zawartych już kontraktach ponad planowane dotychczas wydatki, oraz czy wypłaty stanowiłyby niedozwoloną pomoc publiczną. MI zwróciło się w tym kwestiach o stosowne opinie.

Pod koniec sierpnia br. główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski sygnalizował w rozmowie z PAP zahamowanie tendencji wzrostowej cen materiałów budowlanych, niebędące jednak równoznaczne ze spadkiem cen na rynku budowlanym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) deklarował w ostatnich miesiącach prace nad programem, który ma zmienić metody zbierania i analizy danych, dzięki czemu mogłyby powstać nowe zasady indeksacji kontraktów.

SzSz(PAP)