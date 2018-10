Będzie przyspieszona gazyfikacji w 300 gminach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program przyspieszonej gazyfikacji w 300 gminach. Jak mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski, w ciągu kilku lat Polska Spółka Gazownictwa należąca do PGNiG wyda 7,5 mld zł na rozwój sieci gazowej. W efekcie 90 proc. Polaków będzie miało dostęp do gazu.

Program zaprezentowano w czwartek w podwarszawskiej gminie Halinów, gdzie rusza właśnie budowa sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - operator sieci dystrybucyjnej z Grupy Kapitałowej PGNiG - będzie mogła przyspieszyć inwestycje w efekcie dodatkowych 867 mln zł, które będzie miała do dyspozycji, dzięki niewypłaceniu przez PGNiG dywidendy za 2017 r.

Gaz był podstawą potęgi przemysłowej w czasach II Rzeczpospolitej. Dzisiaj pokazujemy, że można pogodzić ze sobą kilka różnych celów, z których wszystkie są pozytywne dla Polski: czyste powietrze, miejsca pracy w Polsce, oparcie się o nasze surowce energetyczne - mówił szef rządu.

Chodzi, jak zaznaczył, o zwiększenie suwerenności energetycznej naszego kraju i inwestycje dokonywane przez polskich championów narodowych.

Polskie spółki w polskich gminach. I dzięki temu tworzone tam miejsca pracy, bo te prace będą wykonywane również przez polskich podwykonawców - powiedział. Ponieważ z sukcesem walczymy z mafiami podatkowymi te środki w budżecie mogliśmy przeznaczyć na cele społeczne, a pozostawić spółkom gazowniczym więcej środków na realizację ich celów statutowych, ich celów strategicznych” - zaznaczył Morawiecki. Podkreślił, że „te cele strategiczne są również celami strategicznymi dla Polski i bardzo pozytywnie przełożą się na życie społeczne, życie gospodarcze w naszym kraju.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił z kolei, że program gazyfikacji to olbrzymi wysiłek finansowy dla PSG i PGNiG, ale chodzi o podniesienie komfortu życia Polaków, a dostęp do gazu to dziś warunek rozwoju gospodarczego.

Na koniec programu 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało dostęp do gazu. Nie każdy będzie chciał skorzystać, ale będzie mógł - zauważył minister.

Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak przypomniał, że rozwój sieci dystrybucyjnej jest jednym z filarów strategii spółki, a po 1,5 roku realizacji tej strategii można stwierdzić, że przebiega ona zgodnie z planem. Podkreślił, że nowo budowana sieć będzie inteligentna, a część spośród 300 dodatkowo zgazyfikowanych gmin na początek będzie miało sieci wyspowe, oparte o stacje regazyfikacji LNG.

Dzięki LNG budowa sieci gazowych będzie możliwa tam, gdzie dotąd była wyjątkowo trudna i czasochłonna, albo wręcz niemożliwa - mówił z kolei p.o. prezesa PSG Marian Żołyniak. W jego ocenie w 2022 r. Podkarpacie powinno zostać zgazyfikowane w 100-proc., a np. w województwie łódzkim wskaźnik gazyfikacji ma wzrosnąć z 34 do 68 proc., dzięki budowie sieci w 44 gminach.

Żołyniak podkreślił, że dzięki technologii wyspowej LNG pierwsze miejscowości zyskają dostęp do gazu jeszcze w tym roku.

Według informacji PGNiG i PSG dzięki programowi przyspieszenia, do 2022 r. liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie z 1482 do 1782 wobec 2478 gmin w Polsce. Powstać ma 4817 km sieci i 77 stacji LNG.

W samej gminie Halinów planuje się do 2019 r. za 1,7 mln zł wybudować ponad 9 km sieci, udostępniając gaz w trzech miejscowościach i rozszerzając dostęp w czwartej, już przyłączonej do sieci.

SzSz(PAP)