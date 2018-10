Gowin: biobanki powinny być wspierane przez państwo

Rozwój rzetelnego biobankowania powinien być kierunkiem wspieranym przez świadomą i odpowiedzialną wobec społeczeństwa administrację publiczną - powiedział w czwartek wicepremier Jarosław Gowin

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w czwartek we Wrocławiu wziął udział w II Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu szef resortu nauki, biobankowanie jest niezwykle istotne dla rozwoju medycyny, w tym rozwoju terapii dotyczących chorób cywilizacyjnych, m.in. leczących nowotwory.

Dodał, że biobanki oraz współpracujące z nimi sektory nauki i przedsiębiorstwa to „nowe odkrycia, nowe leki, nowe testy diagnostyczne i nowe miejsca pracy dla polskich naukowców”.

Tak jak patrzę po tej sali, to również i nowi ludzie. To jest bardzo znamienne, jaka jest średnia wieku. To też coś mówi o nowoczesności i młodości w biobankowaniu. Z tych powodów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wielu lat wspiera rozwój tej specjalizacji. W szczególności przez umożliwienie włączania się polskich biobanków w europejską infrastrukturę badawczą - mówił Gowin.