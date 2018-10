Polscy przedsiębiorcy chcą złotego!

W czwartek w PAP trzy organizacje zrzeszające polskich pracodawców podpisały list otwarty do premier Mateusza Morawieckiego. List wystosowali: Izba Polskich Przedsiębiorców, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa i Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Przedstawiciele organizacji odcinają się w liście od publikacji „Rzeczpospolitej”, nawołującej ustami przedsiębiorców do przyjęcia euro. List publikujemy w całości

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o tym, że polski biznes chce zastąpienia złotego euro. Asumpt do takich wypowiedzi dał niedawny artykuł opublikowany na łamach dziennika „Rzeczpospolita” o podobnym tytule. Niniejszym chcemy stanowczo zdementować to stwierdzenie.

Panie Premierze, my - polski biznes, reprezentowany przez polski kapitał, chcemy pozostać przy złotym! To nasza rodzima waluta, jeden z symboli naszej Niepodległości, której setną rocznicę odzyskania tak radośnie obchodzimy w tym roku. To właśnie złoty pomógł polskiej gospodarce przejść suchą nogą przez zawieruchę światowego kryzysu finansowego. Kiedy kraje eurostrefy przeżywały głęboką recesję, Polska, głównie dzięki złotemu, uniknęła gospodarczego załamania.

Państwa naszego regionu, które przystąpiły do obszaru wspólnej waluty, wcale nie rozwijają się szybciej niż nasza Ojczyzna. Wiele statystyk potwierdza raczej przeciwną tezę. To Polska jest obecnie w ścisłej czołówce kontynentu jeśli chodzi o wiodące wskaźniki gospodarcze. Siła naszego kraju tkwi m.in. w tym, że możemy prowadzić samodzielną politykę pieniężną, dostosowaną do naszych potrzeb i perspektyw.

Sprzeciwiamy się lansowanej od pewnego czasu narracji, jakoby euro miało poprawić pozycję konkurencyjną polskich firm i przysłużyć się ogólnemu rozwojowi naszej gospodarki. Uważamy, że efekty będę zupełnie odwrotnie.

Wspólna waluta wzmocni jeszcze przewagi konkurencyjne zagranicznych koncernów działających na naszym terytorium. Likwidacja ryzyka kursowego ułatwi im dostęp do potężnego kapitału jakim dysponują banki w krajach ich pochodzenia. Uważamy zatem, że złoty to istotny instrument w odzyskaniu (repolonizacji) polskiej gospodarki dla polskich firm, opartych o nasz własny kapitał.

Spójrzmy, jakie efekty przyniosła wspólna waluta w Grecji. Zobaczmy, co obecnie dzieje się we Włoszech i innych krajach Południa Europy. To nie jest dobry kierunek do naśladowania. Szczególnie, że Polska wciąż jest krajem doganiającym Zachód Europy. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że euro nie pomaga w nadrabianiu tych zaległości, jest raczej przeszkodą niż wsparciem.

Szanowny Panie Premierze, wobec powyższego ponawiamy nasz apel do Pana i jeszcze raz podkreślamy: Polski biznes chce złotego!

Z poważaniem, Polscy przedsiębiorcy

mw