Koniec "ping-ponga" na linii urząd-obywatel

Pierwsze efekty noweli KPA z Pakietu 100 Zmian dla Firm napawają optymizmem. Widać już, że stosowane są zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli, w tym przedsiębiorców, czy pewności prawa; udaje się też unikać „ping-ponga” na linii urząd-obywatel - mówi wiceszef MPiT Mariusz Haładyj.

Haładyj zwrócił uwagę, że Kodeks Postępowania Administracyjnego to jedna z najważniejszych ustaw, będących „w codziennym obiegu” pomiędzy administracją a przedsiębiorcą i każdym obywatelem.

To swoista konstytucja urzędników. Główny akt prawny, na podstawie którego wydawane są dziennie tysiące decyzji administracyjnych, także decyzje inwestycyjne, np. dotyczące warunków zabudowy czy pozwoleń na budowę - wyjaśnił.

Pokazują to - jak mówił - dane z ankiety, którą MPiT przesłało do 83 urzędów (49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 16 urzędów wojewódzkich i 18 ministerstw). Resort poprosił je o dane dot. skuteczności instytucji wprowadzonych w noweli KPA. Odpowiedzi udzieliło mu 75 urzędów.

Daje nam to obraz, czy te rozwiązania zaczynają się sprawdzać, czy ludzie są zainteresowani korzystaniem z nich. Jak widzimy, zmiany w KPA nie są martwą literą - tłumaczył Mariusz Haładyj.

Jak przypomniał, nowelizacja KPA, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., nakazuje m.in. rozstrzygać niedające się usuwać wątpliwości faktyczne i prawne na korzyść obywateli.

Zaznaczył, że podczas prac nad nowelizacją KPA, a potem nad Prawem przedsiębiorców z pakietu Konstytucji Biznesu, „słyszeliśmy wiele sceptycznych głosów, co do skuteczności ogólnych zasad działania urzędów”.

Według niektórych miały to być nieistotne w praktyce ozdobniki. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego - podkreślił wiceszef MPiT. „

Każda z zasad, które zostały wprowadzone do KPA w ramach nowelizacji sprzed ponad roku, jak zasada pewności prawa, zasada współdziałania, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywatela, jest stosowana w praktyce. Pozwalają one na pozytywny finał spraw obywateli, często ciągnących się latami. To pokazuje, że zasady działają - wskazał.