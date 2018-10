Rośnie import whisky

Import whisky single malt, czyli lepszej gatunkowo wzrósł w Polsce w I poł. 2018 r. o 35,09 proc. w ujęciu ilościowym i o 32,01 proc.w ujęciu wartościowym, poinformował organizator rozpoczynającego się w piątek festiwalu Whisky Live Warsaw Jarosław Bussa.

Jego zdaniem, istnieje jeszcze bardzo duży potencjał wzrostu, ponieważ w zestawieniu globalnym Polska zajmuje dopiero 15. miejsce z importem na poziomie 814 tys. kartonów.

Organizatorzy Whisky Live Warsaw podkreślają, że na tle innych alkoholi spożycie whisky jest całkiem wysokie i w 2017 r. wyniosło ok. 10 proc. całej konsumpcji alkoholu wysokoprocentowego, choć wódka nadal stanowi blisko 80 proc. Prognozy dla whisky są jednak pozytywne.

Analizy dla polskiego rynku wskazują, że udział whisky wzrośnie do ok. 14 proc. w roku 2022, a odbędzie się to kosztem wódki - spadek do 75 proc. W ujęciu ilościowym będzie to skok do ok. 4,5 mln kartonów - wyliczył Bossa.