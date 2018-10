Burmistrz Seulu wyda 100 mln dol na blockchain

Burmistrz Seulu zainwestuje 108 mln dolarów na rozwój technologii blockchain w swoim mieście. Jego celem jest wdrożenie technologii blockchain w pięciu dzielnicach w 14 usługach publicznych - czytamy w portalu pb.pl

Pomysł Park Won-soon zarządzającego stolicą Korei Południowej został wpisany do pięcioletniego planu „Blockchain Urban Plan for 2018–22”. Technologia blockchain zostanie wdrożona w pięciu dzielnicach w 14 usługach publicznych, m in. przy realizacji świadczeń społecznych związanych z rynkiem pracy, rejestracji samochodów, wydawaniu certyfikatów, zarządzaniu dotacjami i e-głosowaniu.

Do 2021 roku Seul wyda kolejne 53 mln dolarów na budowę dwa kompleksu budynków, w których udostępni przestrzeń dla 200 blockchainowych start-upów.

