Bez szczepień nie przyjmą do przedszkola

Izby lekarskie wsparły zbiórkę podpisów pod projektem ustawy, która umożliwi samorządom wprowadzenie szczepień jako punktowanego kryterium przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Projekt przygotowało dwóch wrocławskich aktywistów.

Prezes Dolnośląskie Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski podczas piątkowej konferencji prasowej powiedział, że samorząd lekarski cieszy się z inicjatywy obywatelskiej, która wskazuje szczepienia jako jedno z kryteriów przejęcia dzieci do żłobków czy przedszkoli.

Dodał, że obecnie na świecie obserwuje się dużą migrację ludności.

Kraje takie jak Rumunia czy Włochy zniosły obowiązek szczepień i już mają problem z odrą. Trzeba działać szybko i nie dopuścić do tego, by epidemia przeniosła się na nasz grunt - mówił prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Wróblewski poinformował, że izby włączą się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

Projekt napisali aktywista i społecznik Rober Wagner oraz prawnik Marcin Kostka. Wagner poinformował w piątek, że podpisało się pod nim ponad 2 tys. osób.

Po wyborach samorządowych sformalizujemy komitet obywatelski, który jest potrzeby do złożenia inicjatywy u Marszałka Sejmu. Komitet złoży projekt do marszałka i on ma 14 dni na wydanie opinii, następnie od tego momentu mamy trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów - mówił Wagner.